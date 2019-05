«Paradise»-vinner Adrian: – Føler det var så fortjent

Adrian Ajursen Ådland vant den største delen av pengepotten i årets «Paradise Hotel», mens Marthe Brenne tapte da hun var et øyeblikk for sen i kulekastingen.

Torsdag var det finale i den ellevte sesongen av «Paradise Hotel». Denne gangen var det Marthe Brenne (21) og Adrian Ajursen Ådland (23) som stakk av med seieren, etter å sanket nok stemmer til slå ut konkurrentene Mario Riera (20) og Sofie Karlstad (24).

FEIRET: Sjampanjespruten sto i taket på finalefesten. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Allerede onsdag ettermiddag ble hvem som vant avslørt via en Nettavisen-video som var lagt ut på MSN.

Da Severin Fromreide (24) stod igjen som juryens avgjørende stemme i finalen, stilte han seg til slutt bak vinnerparet Marthe og Adrian.

– Jeg kunne egentlig ikke stå med Adrian i en finale, sier Marthe til VG.

Vinnerparet spilte nemlig i forskjellige allianser hele sesongen.

– Det er ikke noe personlig mot Adrian, men jeg vet hvor rask han er med å kaste kulen. Men plutselig stod vi der da, som et av finaleparene, sier Marthe.

STRID: Adrian Ajursen Ådland og Marthe Brenne på finalefesten torsdag kveld. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Tapte 100.000 kroner

Da vinnerparet kom til troskapstesten hadde de allerede bestemt seg. Marthe skulle slippe kulen i det sekundet 300.000 kroner ble lagt i potten. Men det ble som hun hadde trodd - Adrian hadde bestemt seg for akkurat det samme.

– Det ser ut som vi slipper kula likt, men jeg kommer henne i forkjøpet, sier Adrian til VG, og legger til:

– Faktisk er det skikkelig deilig at Marthe også slipper kula, så har jeg ikke like dårlig samvittighet.

Men Marthe gikk ikke tomhendt fra troskapstesten.

TV3 endret reglene for premieutdelingen denne sesongen, ifølge kommunikasjonsrådgiver Linda Glomlien. Endringen betyr at deltakeren som slipper kula sist, vil få det resterende beløpet av de 500.000 kronene i potten.

Siden Adrian slapp den først, på 300.000 kroner, fikk han pengene, og Marthe fikk de resterende 200.000.

Det var med på å skape god stemning mellom deltakerne etter det som kunne vært en dramatisk kulekasting.

– Ja, Adrian og jeg løp jo bort og ga hverandre en stor klem etterpå, sier Marthe.

– Det var en skikkelig deilig slutt på «Paradise», fortsetter Adrian.

Et tøft spill

Marthe og Adrian kom inn senere i spillet, og de sier det var vanskelig å komme inn som ny deltaker.

– Det var tøft å ikke ha fotfeste. Man må være veldig trygg på seg selv, sier Adrian.

FLEST PENGER: Adrian Ajursen Ådland stakk av med flest penger etter «Paradise»-seieren. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Det jeg slet mest med var å bevege meg etter alle som var der, for det er så mange personligheter. Jeg prøvde egentlig å holde meg på godfot med alle, forteller Marthe.

– Føler det var så fortjent

På spørsmål om de mener det er urettferdig at de som ikke var med fra starten vant, svarer Adrian:

– Absolutt ikke. Jeg føler det var så fortjent! Og det var så godt å vise til dem som var så sikre påseg selv, at det har ikke noe å si!

Mens Marthe kan ha vært mer forsiktig i spillet, har Adrian prøvd å spille et tøffere spill, med finalen som mål.

– Ja, jeg spilte ganske så hardt. Jeg jobbet hele tiden for å vinne, og da måtte jeg bli stor og viktig nok til å klare meg, sier en stolt «Paradise»-vinner.

Kjærlighet i luften

Adrian startet finaleuken med å ha sex med sin daværende partner Bettina Buchanan (24).

– Venner og familie tok det bra at jeg hadde sex på TV. Til og med bestemor tålte det, men mamma stormet ut på badet under den scenen, sier Adrian mens han ler.

Marthe sier hun ikke hadde sex på hotellet.

– Nei, det ser bare sånn ut når Andreas og jeg gjemmer oss bak en dør i tirsdagens episode, men vi hadde ikke sex altså, forteller en hemmelighetsfull Marthe.

Under oppholdet på «Paradise Hotel» fant Marthe og artisten Andreas Haukeland (26), «Tix», tonen. I dag sier de at de har falt for hverandre.

Publisert: 30.05.19 kl. 22:24 Oppdatert: 30.05.19 kl. 22:48