Familien til Jeffrey Dahmer-offer opprørt over ny Netflix-serie

Søsteren til et av Jeffrey Dahmers mange drapsofre, anklager Netflix for å tjene penger på tragediene.

Errol Lindsey var 19 år og far til en nyfødt jente da han ble drept av Jeffrey Dahmer. Lindseys skjebne er blant dem som brettes ut i «Monster: The Jeffrey Dahmer Story», som handler om den amerikanske seriemorderen.

Lindseys søster – Rita Isbell (nå 63) – figurerer mot sin vilje i serien, som topper listen over de mest sette seriene på Netflix akkurat nå – også i Norge.

Som å se seg selv

I serien får man se skuespiller DaShawn Barnes portrettere 33 å gamle Isbell i vitneboksen, der hun knekker fullstendig sammen.

Isbell skriver i et langt innlegg hos The Insider at det føltes som å se seg selv sitte der enda en gang. Hun skriver at ordene hun ropte ut i sin fortvilelse den gangen for 30 år siden, er de samme som i TV-serien.

«Det plaget meg å se. Hadde jeg ikke visst bedre, ville jeg trodde det var meg. Håret var som mitt og hun hadde like klær. Det var som å oppleve alt på nytt. Alle følelsene jeg kjente på den gangen, kom tilbake», skriver Isbell.

TV-SCENE: Skuespiller DaShawn Barnes i rollen som Rita Isbell i serien.

Drapsofferets søster forklarer at hun ikke ble kontaktet av Netflix på forhånd, og at hun mener strømmekanalen burde rådført seg med henne og familien på forhånd.

Isbell presiserer at hun ikke er ute etter penger.

«Men det er det dette handler om. At Netflix prøver å tjene penger. Jeg kunne forstå om de hadde gitt noen av inntektene til ofrenes barn. Ikke nødvendigvis til familiene. Selv er jeg gammel og har det bra», skriver Isbell.

«Men ofrene hadde barn og barnebarn», skriver Isbell og sier at serien ikke hadde fremstått så «hard om hensynsløs» om de lot noe komme de berørte til gode.

HOVEDROLLE: Evan Peters (bildet) spiller rollen som Jeffrey Dahmer i «Dahmer – Monster: Historien om Jeffrey Dahmer».

Isbell skriver at hun kun har sett episoden der hun var med, ikke de andre ni.

«Jeg trenger ikke å se det. Jeg opplevde det. Jeg vet akkurat hva som skjedde», skriver hun.

The Insider skriver at Netflix ikke har besvart deres henvendelser angende Isbells lange essay. Heller ikke USA Today, som omtaler kontroversen, har fått kommentar fra Netflix.

SERIEMORDER: Den ekte Jeffrey Dahmer i retten i Milwaukee 25. juli 1991.

Også en fetter av Errol Lindsey er rasende. Erik Perry opplyser også at familien ikke skal ha blitt kontaktet av TV-produksjonen før den gikk på lufta.

– Forbannet

«Jeg skal ikke bestemme hva andre skal se på, og jeg vet at true crime er stort akkurat nå. Men hvis du virkelig er nysgjerrig på ofrene, så er familien min (The Isbell-familien) forbannet på denne serien», skriver Eric Perry på Twitter.

«Det oppleves retraumatiserende om og om igjen, og for hva? Hvor mange filmer, serier og dokumentarer trenger vi?» spør han.

På Twitter er det lagt ut klipp av Isbells opprinnelige vitnemål sammen med Netflix’ versjon, og Perry har retvitret klippet:

Også fetteren tordner mot måten hans kusine Rita Isbell er fremstilt i Netflix-serien.

«Å gjenskape at kusinen min har et mentalt sammenbrudd i rettssalen når hun står ansikt til ansikt med mannen som torturerte og drepte hennes bror, er SPRØTT», skriver Perry.

Seriemorderen, som i serien portretteres av skuespiller Evan Peters (35), lurte de unge mennene hjem til seg selv, dopet dem ned, forgrep seg på dem seksuelt, drepte og spiste dem.

I februar 1992 ble Dahmer dømt for drapene på 15 menn. Han hevdet selv å ha drept 17. De to øvrige ble aldri identifisert.

Dahmer fikk diagnosene borderline personlighetsforstyrrelse, schizotyp personlighetsforstyrrelse og psykotisk forstyrrelse, men ble av retten erklært som tilregnelig.

Dermed måtte han sone i fengsel og ikke på institusjon hvor han kunne fått prøveløslatelse etter 12 måneder. Dahmer rakk ikke å sone mer enn to år før han ble drept av en medfange. Han ble 34 år.