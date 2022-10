EKSER: Johnny Galecki og Kaley Cuoco på en galla i Beverly Hills i 2016.

Johnny Galecki og Kaley Cuoco holdt forholdet hemmelig

«The Big Bang Theory»-stjernene Johnny Galecki (47) og Kaley Cuoco (36) falt for hverandre under innspillingen og var sammen i om lag to år.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

De to skuespillerne var kolleger i 12 sesonger av «The Big Bang Theory», fra 2006 og frem til 2019, da situasjonskomedien satte punktum.

At Galecki og Cuoco skulle forelske seg på privaten, lå ikke i kortene. Da de likevel gjorde det, rett før deres rollefigurer Leonard og Penny skulle begynne å sverme, fikk de et dilemma.

Skuespillerne forteller til Vanity Fair at de bestemte å holde den ekte kjærlighetshistorien hemmelig. Rettere sagt var det Galecki som insisterte på det.

– Da vi var sammen, var Johnny veldig engstelig for å ødelegge fansens syn på Leonard og Penny. De datet jo ikke på det tidspunktet i serien, forteller Cuoco.

Selv stilte Cuoco seg ganske uforstående til kjærestens bekymring. «Hvem bryr seg?», tenkte hun.

– Jeg var helt gal etter Johnny og tenkte ikke sånn. Men i etterklokskapens lys, forstår jeg ham. Han var så beskyttende overfor fansens oppfatning, og vi ville jo også så gjerne at seerne skulle ønske at Leonard og Penny ble et par, forklarer Cuoco.

FOREVIGET: «The Big Bang Theory»-stjernene (f.v.) Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco og Simon Helberg fikk håndavtrykkene sine i sement på Hollywood Walk of Fame i 2019.

Galecki fryktet at det ville ødelegge seernes fantasi rundt de to rolleskikkelsene dersom det lekket ut at han og Galecki var sammen privat.

47-åringen forklarer at det oppsto varme følelser under innspillingen av en drømmeseanse i serien, da han skulle redde motspilleren i en heis, og de måtte stå med armene rundt hverandre veldig lenge.

– Vi begynte å føle noe, forteller Galecki.

De landet på at det å skulle fortrenge følelsene, ville skape mer distraksjon enn å gi etter for dem.

Men de holdt altså forholdet hemmelig – også for de andre på settet.

Galecki innrømmer at han syntes alt var veldig komplisert der og da. Han roser eksen for at hun viste respekt for hans følelser rundt situasjonen, selv om hun selv ikke følte på det samme dilemma.

– Jeg tenkte også på hvordan det ville påvirke seernes syn på rollefigurene dersom hun og jeg endte opp med å gjøre det slutt. På den tiden tenkte jeg at det ville vært pinlig. I dag hadde jeg nok handlet annerledes. Kjærlighet er kjærlighet, sier han.

STJERNELAG: «The Big Bang Theory»-skuespillerne (f.v.) Kunal Nayyar, Mayim Bialik, Melissa Rauch, Jim Parsons, Simon Helberg, Kaley Cuoco og Johnny Galecki på Critics' Choice Awards i Los Angeles i 2019.

Etter flere måneders hemmelighetskremmeri, valgte Galecki og Cuoco å innvie kollegene i at de var kjærester. Offentligheten fikk imidlertid aldri vite noe før romansen var over.

Forholdet tok nemlig slutt i 2009, og siden har de to beholdt et nært vennskap.

Amerikanske Cuoco har siden giftet seg og blitt skilt to ganger. Hun er nå i et forhold med «Ozark»-skuespiller Tom Pelphrey (40).

Belgiskfødte Galecki på sin side er singel etter at forholdet med samboer Alaina Meyer (25) tok slutt i 2020, et knapt år etter at de fikk en sønn.