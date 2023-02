VILLE SÅ GJERNE: – Jeg prøvde alt og hadde selvfølgelig lyst på finalen, sier Ola Vigen Hattestad

Slått ut av «Mesternes mester»: − Jeg prøvde alt

Ola Vigen Hattestad (40) var siste mann som røk ut i «Mesternes mester» før den store finalen neste fredag. – Jeg hadde nok ikke forberedt meg så godt som jeg burde. Formen var ikke helt på topp.

Det sier den tidligere langrennsløperen til VG.

– Jeg prøvde alt og hadde selvfølgelig lyst på finalen. Men både Kristin, Andreas og Olaf var bedre enn meg. Så jeg lever godt med at jeg røk ut, sier Ola Vigen Hattestad til VG.

Fikk du med deg? Satte ny rekord i «Mesternes mester»

PÅ JOBB: Ola Vigen Hattestad på jobb under årets VM i langrenn som landslagstrener for Slovenia.

«Mesternes mester» er ikke det Hattestad er mest opptatt av i disse dager.

For innspurten i den populære TV-konkurransen faller sammen med VM i langrenn i Planica i Slovenia.

Som landslagstrener for de syv slovenske landslagsløperne har han mer enn nok å tenke på.

OL-GULL: Et av høydepunktene i karrieren til Ola Vigen Hattestad var OL-Gull i sprint i Sochi i 2014

– Men det var veldig gøy å være med i «Mesternes mester». Ikke minst satte jeg stor pris på samholdet i deltagerhuset. Vi hadde mange gode samtaler og mye moro, særlig når TV-kameraene var slått av. Det ga meg også en mulighet til å «dukke ned» i hodene på de andre, sier Hattestad.

Men han medgir at det var ikke slik hverdagen under innspillingen av «Mesternes mester» først og fremst var.

Info Ola Vigen Hattestad 41 år, fra Ørje, bosatt i Slovenia

Tidenes mestvinnende mannlige langrennssprinter. Debuterte i verdenscupen i 2003 og har til sammen 13 verdenscupseire. Vant verdenscupen totalt i 2007/2008, 2008/2009 og 2013/2014. Har vunnet OL-gull (2014), 2 VM-gull (2009), VM-sølv (2011) og VM-bronse (2015). Har også 3 gull og 1 sølv i NM. Ble kåret til Årets forbilde under Idrettsgallaen i 2011. La opp i 2018. Vis mer

– Dagene var lange og man blir sliten. Først og fremst i topplokket. Men som idrettsutøver må du håndtere det, mener han.

– Vi hadde jo kamera på oss hele tiden. Masse opptak som måtte gjøres på nytt. Jeg følte meg litt mer som skuespiller enn det jeg hadde sett for meg. Det ble litt reality over det hele til tider. En ny erfaring, kan man si.

Årets sesong av «Mesternes mester» ble spilt inn i Sandefjord i mai-juni i fjor.

Selv om dagene som landslagstrener for Slovenia var litt roligere på denne tiden, ble det likevel litt jobbing på Ola Vigen Hattestad.

– Jeg ringte rundt til løperne, hørte hvordan det gikk og laget detaljerte treningsplaner.

INTENS KONSENTRASJON: Ola Vigen Hattestad i intens konsentrasjon under i «Kronidioten». Men det holdt ikke. Fredag måtte han forlate «Mestesternes mester».

Både Ola Vigen Hattestad og Ole Morten Iversen (64) ga seg som landslagstrenere for de norske damene etter OL i Beijing i fjor.

Bare et par måneder etterpå ble det kjent at Hattestad hadde takket ja til trenerjobben for Slovenia, som for øvrig er hjemlandet til kona hans, den tidligere langrennsløperen Katja Visnar. Sammen har de to sønnen Ludvig (7) og datteren Lara (1 1/2).

– Nå bor vi i Slovenia og tar ett år om gangen. Vi trives godt, men det er familien som i stor grad bestemmer hvor lenge vi blir. Det norske skolesystemet er i verdensklasse og vi kommer til å reise hjem etter hvert, sier Hattestad.

KONE OG BARN: Ola Vigen Hattestad, kona Katja Visnar og sønnen Ludvig. Dette bildet er fra 2019. Paret har nå også en datter Lara (1 1/2), mens sønnen er blitt 7 år.