Nesten en million så «Nytt på nytt»

Det ble rekord-høye seertall for «Nytt på nytt» i løpet av helgen etter at Johan Golden (48) fleipet med Atle Antonsen.

Det går frem av helgens seertall fra NRK.

Det var 689.000 som så «Nytt på nytt» lineært fredag kveld. Men i løpet av helgen har hele 293.000 sett programmet på NRKTV.

Under innspillingen av «Nytt på Nytt» uttalte Johan Golden seg om Atle Antonsen for første gang siden det ble kjent at Antonsen hadde blitt anmeldt av Sumaya Jirde Ali (24). Noe som også ble behøring omtalt i forkant av programmet.

Saken mot Atle Antonsen ble henlagt fredag.

– Jeg vet at Atle ikke er rasist, men det han gjorde her var 100 prosent rasistisk, sa Golden under innspillingen.

– Det er en forferdelig dårlig dag for alle som mener rasisme ikke finnes i Norge. De sliter, fortsatte Golden.

Golden fortalte under innspillingen at han også hadde snakket med sønnen sin om hva som hadde skjedd.

Han ga også full støtte til Sumaya Jirde Ali.

– Den er bare én person det er synd på her, og det er Sumaya. Hun har blitt skjelt ut hele livet, hun er blitt drapstruet. Så skal hun kose seg en kveld og da blir hun skjelt ut av en gammel komiker, sa Golden videre.

Men selv med gode seertall for «Nytt på nytt» og svært mye forhåndsomtale, var det også denne gang Maskorama som vant kampen om seerne. Hele 1.104.000 har fått med sesongavslutningen i løpet av helgen.