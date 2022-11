NY GJENFORENING: Hugh Grant (t.v.) – her sammen med Martine McCutcheon som spilte Natalie, er en av stjernene vi møter igjen.

«Love Actually»-skuespillerne møtes igjen – 20 år etter

I slutten av november blir det «Love Actually»-reunion på amerikansk TV.

Det skriver det amerikanske magasinet People.

Programmet har fått tittelen «The Laughter & Secrets of 'Love Actually,' 20 Years Later» – og vi møter de fleste av stjernene fra den gang som fortsatt er i live.

ABC lover et gjensyn med Emma Thompson som spilte Karen, Hugh Grant som vi husker aller best som den dansende statsministeren, Laura Linney som var Sarah – Thomas Brodie-Sangster som spilte unge Sam – og Olivia Olson som var Joanna. Bare for å ha nevnt noen, ifølge ABC.

Programmet som ledes av Diane Sawyer skal etter planen vises 29. november.

GJENSYN: I programmet møter vi også Emma Thompson. Hennes flørtende ektemann fra filmen, Alan Rickman døde i 2016.

Programmet handler også om hvorfor «Love Actually» fikk posisjonen som en av tidenes mest populære julefilmer over store deler av verden. ABC lover også nye og hittil ukjente klipp fra ting som skjedde under innspillingen av filmen.

Det er for øvrig ikke første gang stjernene fra «Love Actually» møtes igjen – det skjedde så sent som i 2017. Stjernene har ved flere anledninger hver for seg også reflektert over hvordan denne filmen har påvirket livene deres – og ikke minst karriere deres.

Thomas Brodie-Sangster, som spilte unge Sam er nå 32 år gammel – og i intervju med People i 2020 fortalte han at han hadde ingen anelse om hva han hadde begitt seg inn på.

– Selv så mange år etter blir jeg ofte gjenkjent, særlig rundt juletider, sa Thomas Brodie-Sangster.

«Love Actually» er blitt en av de største juleklassikerne i moderne tid. For mange blir det ikke ordentlig jul uten at de har sunget med til «All I Want for Christmas» av full hals og grått en skvett, eller en bøtte, over tapt kjærlighet, funnet kjærlighet og ung kjærlighet.

I 2018 lettet manusforfatteren Emma Freud lettet litt på sløret om hva som skjedde med karakterene etterpå – og hvilke scener det ikke ble plass til i filmen. Hun er gift med «Love Actually»-regissøren Richard Curtis.