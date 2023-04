SØSTRENE AUGUST: Alba og Asta Kamma August spiller begge i krimserien «Hendelser ved vann» – sammen med sin mor Pernilla August.

«Hendelser ved vann»: August-søstrene spiller med mor Pernilla i TV-suksess

I årets kritikerroste påskekrim, «Hendelser ved vann», møter du både Pernilla August (65) og hennes døtre Alba August og Asta Kamma August i tre av de sentrale rollene.

Både Asta Kamma August (31) og Alba August (29) har gått i sin mor Pernilla Augusts fotspor og blitt skuespillere – og nå spiller de for første gang alle tre sammen.

I SVT-serien «Hendelser ved vann», som er en av årets påskekrimserier på NRK, drar de maks utbytte av felles gener når de spiller samme person, samt mor og datter.

Sjekk VGs anmeldelse av serien her: Klasse-krim!

Eldstedatter Asta Kamma og mor Pernilla spiller begge hovedrollen Annie Raft, i en ung og litt eldre utgave.

– Ja, og Alba spiller denne karakterens datter. Det var jo veldig praktisk, uttalte Asta Kamma August til Expressen i fjor.

TRIPPEL-AUGUST: Ser du likheten? Pernilla August (f.v.) Alba August og Asta Kamma August spiller mor og datter – på forskjellige tidsplan i serien.

Samtidig sier hun til Aftonbladet at hun knapt møtte de to andre på settet, i og med at hun spilte den unge Annie der handlingen foregår i 1973.

– Vi møttes én dag, ellers filmet vi aldri samtidig, sier Asta.

Hun forteller at hun og moren ikke snakket sammen om karakteren Annie Raft som de begge spiller i hver sin tidsepoke.

– Altså, vi tok ingen felles valg. Annie forandres jo også veldig mye i løpet av de 20 årene som går mellom de to periodene, så det blir to versjoner av samme person, sier hun til Aftonbladet.

DEN UNGE ANNIE: Asta Kamma August i rollen som Annie Raft – sommeren 1973.

Hun innrømmer glatt at det å gå i mammas fotspor innebærer en del forventninger, og at hun er redd for å mislykkes:

– Ja, gud. Hele tiden. Det har nok alle skuespillere i seg, siden det er så mye eksponering i vårt yrke, sier Asta Kamma til Expressen.

Alba og Asta Kamma Augusts far er for øvrig den kjente danske filmregissøren Billie August – som var gift med Pernilla fra 1991 til 1997.

Slik beskriver Asta Kamma oppveksten – med to så kjente foreldre – overfor Expressen:

– Veldig spesiell. Det ble mye flytting, reising og mange ting som skulle tilpasses. Ganske kaotisk, men likevel på nydelig. Begge foreldrene mine har jobbet mye og elsker jobbene sine, sier Asta Kamma.

Hun var rundt 8 år da mamma Pernilla ble verdensberømt som Shmi Skywalker i «Star Wars».

– Jeg skjønte ikke først hvor stort det var, og var egentlig ganske uimponert. Men da actiondukken kom hjem, innså jeg hvor kult det var, forteller hun til Expressen.

DATTEREN: Alba August i rollen som Mia, Annie Rafts datter. Her med Rolf Lassgård i rollen som Birger Torbjörnsson.

«Hendelser ved vann» er basert på den hyllede boken ved samme navn skrevet av Kerstin Ekman.

Den kom ut i 1993 – og er blitt en moderne krimklassiker i Sverige og en internasjonal suksess. Boken fikk både Nordisk råds litteraturpris, Augustprisen og det svenske krimakademiets pris.

Flere ganger har den vært på vei til å bli filmatisert – både som langfilm og TV-serie, men først nå ble det noe av:

REDD: Pernilla August som 90-tallets Annie Raft i «Hendelser ved vann».

Serien hadde premiere i Sverige i januar i år, og har fått en fantastisk mottagelse. Første episode ble sett av over 1 million, og Aftonbladet skrev: «Spennende, trist og helt fantastisk».

– Boken er jo et nasjonalepos. Jeg skulle kunne spilt en teltstang bare for å få være med i serien, sier stjerneskuespiller Rolf Lassgård til Aftonbladet.

Han fikk en mye større rolle som bygdas lege, selv om teltstenger faktisk spiller en rolle i serien der ei bygd blir rystet av et brutalt dobbeltmord på to nederlandske turister: De blir knivstukket gjennom teltduken.

Annie og datteren Mia er i 1973 på vei til det isolerte Stjärnberg-kollektivet for å starte et nytt liv – da de kommer over likene på veien. Mordene forblir uløst – og nesten 20 år senere preger drapene fortsatt innbyggerne.

Det hele skal være inspirert av en sak fra virkeligheten: Teltmordene i Appojaure i 1984, ifølge Aftonbladet. Saken ble aldri oppklart.