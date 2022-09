DANSEPAR: Jørgine og Santino under lørdagens dansesending.

«Skal vi danse»-Santino skadet

Santino Mirenna (28) har fått skulderen ut av ledd.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dansepartneren til Jørgine Massa Vasstrand (33) har gått på en smell igjen, melder TV 2.no.

Under søndagens dansetrening fikk han skulderen ut av ledd.

Det samme skjedde i 2019, på direkten, mens han dansen med «Emilie Nereng. Den gangen ble han hentet med ambulanse under TV-sendingen.

Nå har han altså vært uheldig igjen. Han sier til TV2.no at han ikke vet om han må stå over sendinger som følge av skaden.

– Jeg vet fortsatt veldig lite, men jeg håper å komme tilbake så fort som mulig. Jeg fikk skulderen på plass selv, og det var ikke like stygt som da jeg skadet meg for tre år siden, sier han til kanalen.

Santino skriver selv på Instagram, under et bilde av seg selv med venstrearmen i fatle:

«I går skjedde det som ikke skulle skje. Jeg fikk skulderen ut av ledd. Igjen. Det var skummelt, leit og veldig uflaks, men vi gir oss ikke. Jeg skal utredes videre i dag, og i mellomtiden er Jørgine i trygge hender og får trene til lørdag. Vi krysser fingrene og prøver å holde humøret.»

Jørgine har delt Santinos innlegg på InstaStory, der hun kommenterer kun med tre emojis – knuste hjerter.

«Fynkygine», som hun kalles, må få en vikar mens de venter på hva som skjer med Santino. Hvem som stepper inn, er ikke avklart ennå.

Danseparet har i det hele tatt fått en litt uheldig start. Da de befant seg på Kypros rett før premieren på «Skal vi danse: All Stars» for to og en halv uke siden, pådro Santino seg lungebetennelse og måtte behandles på sykehus.

