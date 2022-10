Over én million seere så sesongens første «Maskorama»

«Maskorama» mistet 141.000 seere sammenlignet med fjorårets premieretall, men knuste «Skal vi danse: All stars» på TV 2.

Lørdag var det stor sesongpremiere på «Maskorama» - og den første som gikk ut var «Hytta» hvor Birgit Skarstein skjulte seg. Det var det 1.016.000 seere som fikk med seg. Det er en nedgang på 141.000 seere sammenlignet med fjorårets tall.

Til sammenligning var det 1.157.000 seere som så sesongpremieren på «Maskorama» i fjor høst.

Forventningene var store til sesong tre av «Maskorama». For NRK1 har hatt en treg start på TV-lørdagen så langt denne høsten med «Verdens beste venner» som i beste sendetid bare har klart friste rundt 330.000 seere.

I fjor høst hadde for øvrig «Maskorama» et snitt 1.238.000 seere.

– Over 1 million seere i helgen er en veldig fin start med tanke på hvor sterke TV 2 har vært de siste ukene, og nå skal vi bare bygge videre på den flotte premieren. Jeg håper og tror vi skal få med oss enda flere seere videre gjennom sesongen, sier prosjektredaktør i Maskorama, Jan Egil Ådland i en kommentar.

– Maskorama» er et av de sikreste kortene NRK har, slo TV-sjef Marianne Massaiu I mediebyrånettverket Group M fast overfor VG lørdag.

Etter en helaften med fargesprakende kostymer og forrykende sangnumre ble årets første «Maskorama»-deltager avslørt.

Mange spekulerte i Birgit Skarsteins navn under fjorårets «Maskorama». Først i år fikk de rett.

«Hytta» fremførte «Come over» av Dagny, men lyktes ikke med å vinne publikums gunst denne gangen. VGs anmelder Tor Martin Bøe ga «Hytta» terningkast 2 og konstaterte at denne Dagny-tolkningen nok passer best alene på hytta.

UTE AV DANSEN: Iselin Guttormsen og Catalin Mihu

Lørdag møtte TV 2 og «Skal vi danse All stars» tøff konkurranse fra NRK og «Maskorama» i første del av konkurransen.

Til sammen var det 536.000 seere som fikk med hele «Skal vi danse: All stars» denne lørdagen. Tilsvarende seertall uken før var 505.000.

– Det var enden på visa for meg. Jeg er så stolt over at vi har kommet så langt. Jeg er så takknemlig for Catalin. Jeg er så takknemlig for alle de fantastiske menneskene. Jeg er ikke bitter, sa Iselin Guttormsen etter at hun måtte forlate konkurransen på lørdag.

Rettelse: I den første versjonen av denne saken skrev VG at det var 1.272.000 som så premieren på «Maskorama» høsten 2021. Det riktige seertallet er 1.157.000 seere. Dermed er nedgangen i antall seere 141.000 - og ikke 250.000. Feilen ble rettet mandag 17. oktober klokken 11.50