TV-anmeldelse «Senkveld med Helene og Stian»: Stødig sofapludder

Nye Senkveld kommer ikke til å forandre noe som helst. Men det er mer likandes enn på lenge.

Basert på Facebook-meldingene som blir lest opp i spalten «Ukens tilbakemeldinger» i dette programmet, sitter det tungt inne for enkelte at Thomas Numme og Harald Rønneberg ikke lenger er en fast del av fredagsritualet.

Det trenger de ikke tenke på etter denne premieren. Helene Olafsen og Stian Blipp skaper trivelig, ikke spesielt overveldende, men heller ikke særlig masete kveldsunderholdning.

Tredje utgave av «Senkveld» kommer garantert ikke til å vinne noen pris for dyptgående journalistikk. Men jeg tror heller ikke at programlederne kommer til å ta situps med Justin Bieber.

Det betyr at tredje programlederpar ut i «Senkveld» hverken strekker seg mot «Skavlan» eller «gamle» «Senkveld».

Heldigvis.

Uforløst potensial

Hva det egentlig kan bli, er litt uklart etter første sending. De ligger et foreløpig uforløst potensial i duoen som kan finne på å skinne. Det er ingen grunn til at noen skal skamme seg over å ha satt denne duoen sammen.

Men om det er noen som bryr seg om slikt: Her kommer spoilere for høstens første «Senkveld»: Studio er pusset opp og har fått en åpnere hovedscene med motstående sofaer. Mer som et slags Lindmo med treseter, altså.

Vi får vite at Erna Solberg liker å danse, at hun muligens har brukt Statsministerkontorhatten for å få tak i noen teaterbilletter – og at vennene hennes er gode til å dra henne ned.

Karsten Warholm (Norges rauseste idrettsutøver) deler millionbonusene sine med trener Leif Olav Alnæs og har tatt med seg kollektivet inn i sin nye leilighet. Dama har han plassert på hybel.

Mens Ane Dahl Torp og Kristoffer Joner diskuterer mer mobil og sosiale medier for barn enn «Skjelvet» sin totaldominans på kino for tiden.

Lite originalt

Intervjuene er pludrete, passe overfladiske – slik sånt skal være.

Solberg-intervjuet berører så vidt dybden fordi hun snart skal til New York og snakke om klima. Hun får selvsagt ingen vanskelige oppfølgingsspørsmål på Norges påståtte rolle som klimaforbilde.

Langt fra tidenes mest originale gjester. Eller tema. Eller spørsmål. Men trygge og tydelige TV-vante folk som leverer på «neste gjest trenger ingen introduksjon».

Dynamikken mellom de nye programlederne er fin. Blipp ser mer og mer ut som verdens greieste eiendomsmegler. Olafsen har en blå blomstrende helbuksedress som pussig nok matcher kjolen til statsministeren.

Hun er mest fokusert. Han henfaller til innskutte blødmer, men mindre enn man skulle forvente.

– Pust med magen

Om man skal være litt vanskelig, så ledes programmet av to ganske seriøse gamlisungdommer.

Det er lite av innholdet som avslører at de bare har rundet solen 28 ganger. Om planen er å knytte til seg yngre seere, trenger man nok mer enn å bare snu gjestebunken. Samtidig er et gjennomgående råd i sendingen å puste mer med magen.

Det ser det ut som de begge allerede mestrer.