HEFTIG: Dette er bare et av mange avslørende øyeblikk fra Anastacias danseshow i helgen. Foto: Marco Provvisionato / IPA / IPA Milestone

Frekk Anastacia får kjolekritikk

Publisert: 26.03.18 21:40

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

TV 2018-03-26T19:40:07Z

Popstjernen Anastacia (49) overlot lite til fantasien da hun danset salsa på italiensk TV søndag.

De dristige løftene endte med at Anastacia fikk oppmerksomhet for helt andre ting enn dansekunnskapene.

«Katastrofal kleskrise», skriver britiske Daily Mail om artistens dansenummer i italienske «Skal vi danse» og konkluderer med at «det ikke var det beste kjolevalget».

«Pinlig», skriver The Sun .

Anastacia får riktignok ros for å ta seg godt ut i den røde og gullskimrende salsa-minikjolen, men hun og proff-dansepartner Maykel Fonts må tåle merkelappen «klumsete» etter de lite flatterende løftene.

2010 : Husker du denne kjolekrisen?

Da den amerikanske stjernen skulle opp i luften og snurres rundt, gled nemlig kjolen opp til rundt midjen hennes og avslørte mer enn planlagt.

Sangeren hadde hudfarget undertøy, så hun var ikke like naken som det kunne se ut for TV-seerne.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Anastacia har ikke selv kommentert kjoleflausen. På Instagram skrøt hun av Fonts etter showet:

« Tusen takk for all den gode innsatsen, og for at du gjorde danserutinen morsom og spennende. Når man skal lære og danse, kreves det en tålmodig, snill og entusiastisk lærer. Du elsker virkelig å hjelpe andre med dans. Jeg ønsker deg det beste til vi ses igjen, kjære venn ».

Ifølge Optimaitalia.com likte dommerne parets innsats og serverte høy score. Også Anastacias fanklubb skriver på Twitter at hun skinte som en stjerne.

Den dagen hun skulle på scenen, postet Anastacia sammen med et danseklipp: « Shit, denne dansen er kvikk! ».

Popstjernen var med i britiske «Skal vi danse» i 2016, men strevde fordi hun rev opp igjen et arr etter brystkreftoperasjonen noen år i forveien. Hun røk ut midtveis i sesongen.

Anastacia uttalte i 2016 at det uansett var en seier for henne å danse på TV og kunne bruke kroppen etter to runder med kreft . Opptreden på italiensk TV i helgen var en del av et opplegg der kjendiser svinger seg i kun én episode.

Andre som har opplevd kleskriser i offentligheten : Kelly Rowland , Cameron Diaz , Jennifer Lopez og denne deltageren i «Dancing With The Stars».

Da Pamela Anderson (51) røk ut av «Skal vi danse» i 2013, skyldte hun på puppeglipp .

Anastacia slo gjennom med albumet «Not That Kind» i 2000 og har siden gitt ut seks studioalbum – det ferskeste i fjor. Hun har besøkt Norge flere ganger.

Også i norske «Skal vi danse» i fjor, viste en danser mer enn planlagt – se opptrinnet under:

Denne artikkelen handler om TV-serier

Reality-TV