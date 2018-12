TV-STJERNER: Pauley Perrette (t.v.) forsvarer Michael Weatherly mot anklagene fra Eliza Dushku (t.h.). Foto: AFP/REUTERS/AP

«NCIS»-stjerne forsvarer kollega mot anklager om sextrakassering

TV 2018-12-17T11:21:13Z

I helgen ble det kjent at CBS har betalt Eliza Dushku (37) nærmere 100 millioner kroner i oppreisning etter beskyldninger om upassende oppførsel fra TV-kollega Michael Weatherly (50).

Publisert: 17.12.18 12:21

Det koker rundt den tidligere «NCIS»-stjernen Michael Weatherly etter nyheten om at anklagene fra Dushku endte i hemmelig utbetalingsavtale mellom TV-giganten CBS og henne.

Weatherly møtte Dushku på settet til sin nye TV-serie «Bull», og der havnet de to i skikkelig klinsj. Mens Weatherly spiller hovedrollen i serien, var Dushku hyret inn for tre episoder med en plan for mulig permanent rolle. Sånn gikk det ikke.

Dushku gikk til TV-bossene med beskyldninger om at Weatherly foran hele staben hadde fleipet med henne om voldtekt og diskutert en mulig trekant. Han skal også ha kommentert Dushkus utseende og sagt at han ville legge henne over fanget og gi henne ris.

Kort etter ble Dushku skrevet ut av serien, etter kun tre episoder, noe hun i et søksmål har hevdet er på grunn av sine varslinger. Siden har TV-kanalen valgt å bla opp nærmere 100 millioner kroner til skuespilleren, kunne New York Times melde fredag.

Summen tilsvarer omtrent det skuespilleren, tidligere kjent fra «Vampyrjegeren Buffy», ville fått for å være fast innslag i fire sesonger.

Beklager

Weatherly innrømmer å ha kommet med de upopulære uttalelsene, men sier alt var ment som en spøk, og at han forestilte å være i rollen sin da han kom med dem.

– Da Eliza fortalte meg at hun var ukomfortabel med språket mitt og forsøket på humor, ble jeg fryktelig lei meg. Jeg beklaget umiddelbart. Etter å ha reflektert over dette, innser jeg at det var hverken morsomt eller passende. Så jeg sier unnskyld til Eliza, sier TV-veteranen til avisen.

Både CBS og Weatherly benekter at Dushku ble skrevet ut av serien som følge av kontroversen.

Utbetalingen skulle være konfidensiell, men saken dukket opp under de siste måneders gransking av tidligere CBS-topp Les Moonves . 69-åringen fikk i september fyken etter sexanklager fra 12 kvinner .

Tilbakeblikk : Slutter i «NCIS» etter 13 år

Forsvarer

En som har gått ut og forsvart Weatherly i kjølvannet av nyheten, er Pauley Perrette (49) . De to var kolleger i krimserien «NCIS».

«Denne mannen ... Jeg elsker, respekterer, stoler på og jeg VET. To tiår med vennskap og respekt. Den beste. Jeg er glad i deg. For evig og alltid », skriver hun på Twitter under et bilde av seg og Weatherly.

Perrette vet imidlertid hva det vil si å føle seg utsatt for ubehageligheter på arbeidsplassen. Da hun forlot «NCIS» i fjor etter 16 år, gikk også hun til CBS med påstander om mobbing på jobb . CBS gikk ut og bekreftet striden . Krangelen skal imidlertid ikke ha endt i noe økonomisk oppgjør.

Hun er ikke den eneste i «NCIS»-staben som tar til orde for Weatherly. Også Sasha Alexander (45) tyr til Twitter for å uttrykke støtte. Der berømmer hun ham som «en sann venn med et så stort hjerte som det er mulig å ha».

«NCIS» har fått to avlegger-serier: «NCIS: Los Angeles» og «NCIS: New Orleans». Alle tre er vist på TV3.

