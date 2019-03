SAVNES: Luke Perry, her avbildet i januar 2011, omtales som en mann med stort hjerte av sine kolleger og venner. Foto: Jeff Christensen / TT NYHETSBYRÅN

Skuespillerkolleger sørger over Luke Perry

Både tidligere og nye kolleger hyller «Beverly Hills»-stjernen Luke Perry etter at han døde av hjerneslag, 52 år gammel.

Luke Perry spilte i nær 200 episoder av ungdomsserien «Beverly Hills 90210» på 90-tallet. Etter det var det få store roller for Perry, men han har de siste årene vært å se som Fred Andrews, faren til hovedpersonen Archie Andrews, i Netflix-serien «Riverdale» som er inne i sin tredje sesong.

Mädchen Amick, som spilte mot Luke Perry i «Riverdale» og som selv ble TV-stjerne på 90-tallet med «Twin Peaks», har lagt ut flere hilsener til kollegaen etter at de triste nyhetene ble kjent.

UNGDOMSSERIE: Luke Perry (t.h.) med K. J. Apa som spiller sønnen hans i «Riverdale». Bildet er fra første sesong. Foto: Netflix

Skuespilleren delte først et bilde av de to hvor hun skrev «Jeg elsker deg, Luke». Deretter oppfordret hun folk til å gi Parrys familie fred til å sørge, og så publiserte hun en tekst på Twitter og Instagram:

«Jeg er helt knust av nyheten om at vi har mistet en så utrolig spesiell person. Luke var blitt en kjær venn. Vi lo. Vi gråt. Vi delte historier fra slagmarken i bransjen. Vi delte stoltheten av å være foreldre. Jeg visste at han alltid ville være der for meg. Jeg er så takknemlig for tiden vi hadde sammen. Han var en utrolig kjærlig og sjenerøs mann. Mine tanker og bønner går til familien. Jeg kommer alltid til å elske deg, Luke.»

Sarah Michelle Gellar, mest kjent som tenåringsidolet Buffy fra serien ved samme navn, delte sin hyllest på Instagram. Luke Perry hadde også en av hovedrollene i den opprinnelige «Buffy»-filmen fra 1992. Til et bilde av Perry som rollefiguren Dylan sammen med Brenda, spilt av Shannen Doherty, skriver Gellar:

«Hele min videregående-opplevelse ble formet av Brenda og Dylan. Nå må jeg holde min venn Shannens hånd mens hun sørger over tapet av Luke Perry. Det var ikke sånn det skulle bli. Jeg håper familien hans vet hvor mange liv han berørte. «Jeg velger. Jeg velger deg. Jeg vil ha deg. Jeg har alltid villet ha deg» mitt favorittsitat.»

«Brenda» selv har ikke kommentert dødsfallet, men hun la ut et bilde av de to da det ble kjent at Perry var innlagt på sykehus.

«Min venn. Holder deg hardt og gir deg min styrke. Du klarer dette.»

Nyheten om at Perry var syk kom dagen etter at det ble kjent at det blir comeback for «Beverly Hills 90210» med flere av de skuespillerne fra originalen, men uten Perry.

Gabrielle Carteris som spilte Andrea Zuckerman i «Beverly Hills» skriver:

«Kjære Luke, jeg er knust og mangler ord. Du var en kraftfull sjel, min venn, og har etterlatt deg spor. Min kjærlighet og bønner går til familien din og alle som elsket deg. Hvil i fred.»

Ian Ziering, kjent som Steve i «Beverly Hills», og i senere tid fra «Sharknado», skriver:

«Kjæreste Luke. Jeg skal alltid verdsette minnene vi har delt de siste tredve årene. Måtte din videre reise være beriket av alle de flotte sjelene som har forlatt oss før deg – akkurat som du har gjort her for dem du etterlater.»

Også Charlie Sheen kommenterte tragedien på Twitter, utformet som et dikt.

«L.P. Du gjorde enhver situasjon bedre. Din eleganse, din humor, din sjarme og ditt gigantiske hjerte inspirerte og fortryllet så mange av oss ved så mange anledninger, med mesterlig sikkerhet. Hvil i fred, gode mann. Jeg er virkelig beæret over å ha kjent deg alle disse årene.»

«Fargo»-skuespiller Colin hanks fortalte også en historie om Luke Perry på Instagram. Han skriver at han kun møtte Perry én gang, og at han da ble redningsmann på en flytur fra Mexico til USA fordi han lagde et ballongsverd til to gutter som hadde laget bråk på flyet i flere timer, og dermed fikk dem til å slutte. Da han sto i passkontroll-kø ved siden av mannen, oppdaget Hanks at det var Luke Perry:

«Ut av det blå snudde han seg mot meg og sa noe pent om «Fargo». Det overveldet meg på en måte. Jeg begynte å rose ham med å si hvor lenge jeg hadde beundret ham og også for trikset med ballongen. (...) Han fortalte meg at han alltid fløy med et par ballonger bare av den grunn – for å kunne gi dem til skrikende barn. Jeg vet ikke om det var sant, men jeg har ingen grunn til å mistro ham. Fyren fremsto som en ekte gentleman. Han gikk bort altfor tidlig. Og dessuten skal jeg begynne å reise med noen ekstra ballonger fra i morgen.»

Perry skal ha vært omgitt av blant andre barna Jack (21) og Sophie (18) og forloveden Wendy Madison Bauer da han døde mandag morgen.