UVITENDE: Petter «Katastrofe» før han vet at Gro Harlem Brundtland står bak ham. Foto: TV 2

Gro Harlem Brundtland overrasket Petter «Katastrofe: – Helt sjukt

Petter «Katastrofe»» Bjørklund Kristiansen (30) ble tatt fullstendig på senga under «Hver gang vi møtes»-innspillingen.

«Katastrofe» er hedersgjest i kveldens program, og både kameraten Stian «Staysman» Thorbjørnsen (36) og Alexander Rybak (32) kommer innom for å gjøre stas på popstjernen.

Petter ante ingenting på forhånd. Han trodde imidlertid alle overraskelser var unnagjort etter at Staysman og Rybak hadde gjort entré.

– Etter at Elisabeth Andreassen og Rybak hadde opptrådt med «Typisk norsk», satt jeg såpass avslappet i stolen min. Det var jo veldig hyggelig i seg selv, og jeg forventet ikke noe mer, sier han til VG.

OVERVELDET: Petter skjuler ikke hvor overrasket han blee. Foto: TV 2

Men plutselig får han en hånd på skulderen, og når han snur seg, står selveste Gro Harlem Brundtland (79) der.

– Jeg hadde null peiling. Det var helt, helt sjukt. Å få Gro på besøk, er ikke dagligdags. Jeg vet ikke om jeg har blitt så starstruck før noen gang. Det var skikkelig stas, sier Petter.

Bakgrunnen er nettopp låten «Typisk norsk» fra 2015, signert Petter, Alexander Rybak, Erik Smaaland og Kristoffer Tommerbakke. Der forsøkte låtmakkerne å gjenskape Gros stemme og hennes berømte sitat «Det er typisk norsk å være god».

– Vi følte at vi fikk det sånn tålelig likt. Selvsagt kunne vi spurt henne den gangen om vi kunne «sample» hennes stemme, men det sto ikke for meg som spesielt lett for en rølpeartist fra Fredrikstad å få gjennomslag for det, sier Petter til VG og ler.

Han setter utrolig stor pris på at landsmoderen tok seg tid til å besøke «Hver gang vi møtes»-gården.

– Det var helt rått. Gro er en kul dame. Hun sa at hun liker musikken også. Jeg måtte le av Tom Mathisen – han sa det ganske så morsomt: «Kult at du stakk innom her, Gro! Var du i nærheten?».

I kveldens episode sier «Katastrofe» til de andre rundt bordet før de går hver til sitt at «denne kvelden er på topp to i livet» hans.

– Hva er på topp én?

– Hehe, vet ’a faen, jeg! Det er egentlig et godt spørsmål. Det bare ramlet ut av meg. jeg har jo opplevd så mange topper, gliser musikeren, også kjent for hitlåter som «Sangen du hater», «Maria», «Pattaya», «Holde rundt deg», «Vi Prekas» og «Elektrisk» (med Marcus og Martinus).