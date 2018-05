Kriger om unge seere med festing, flørting og sex

I ti år har lettkledde, festglade unge mennesker boltret seg på «Paradise Hotel». Til høsten får de konkurranse.

Det går hett for seg når TV-kanalene kjemper om de yngre seerne. «Paradise Hotel», som allerede fra første sesong har fått mye oppmerksomhet for deltakere som har sex på TV, trekkes gjerne frem av TV3 som et viktig program for å nå unge seere.

Nå kaster Discovery seg på.

De skal til høsten vise «Ex On The Beach», en serie som har mange av de samme ingrediensene: Unge, lettkledde mennesker som fester, flørter - og gjerne har sex.

Samtidig går TV3 i gang med et ny, norsk produksjon i «Love Island». TV3 er tidlig i prosessen med dette programmet, men omtalen fra andre land tyder på at også dette programmet havner i samme kategori.

Klipper bort sex

Presseansvarlig i MTG , Line Vee Hanum, vil gjerne tone ned viktigheten av sex i «Paradise Hotel».

– Vi klipper bort mange sex-scener, nesten alt. Men glem nå ikke at deltakerne i «Paradise Hotel» har kamera på seg 24 timer i døgnet, sier Hanum til VG.

– Jeg vil på det sterkeste ta avstand fra påstanden om at «Paradise Hotel» er en sex-serie, sier hun.

– Sex, flørting og sånne ting

Hanne McBride, mediesjef i Discovery Networks, sier de satser på «Ex On The Beach» fordi den har slått godt an i Sverige.

– «Ex On The Beach» er den desidert mest sette serien på Dplay i Sverige, og når vi går i gang med en helnorsk sesong, så er det fordi vi har tro på at den kan fenge like godt her, sier McBride til VG.

«Paradise Hotel» er inne i sin tiende sesong denne våren - og for TV3 og moderhuset MTG har det vært en suksess-historie. Det er viktig ikke minst for å få fart på kanalenes viktige strømme- og betalingstjenester.

Fakta «Paradise Hotel» sesong for sesong Vår 2009: 271 000 Vår 2010: 272 000 Vår 2011: 209 000 Vår 2012: 309 000 Vår 2013: 322 656 Vår 2014: 268 468 Vår 2015: 311 324 Vår 2016: 320 509 Vår 2017: 254 000 Vår 2018 hittil: 249 000 Fotnote: Seertallene er gjennomsnittstall per episode og inkluderer førstegangsvisning og repriser til og med 2011. Fra 2012 inkluderer tallene også de som strømmer på nett, men 2017-og 2018 tallene inkluderer ikke visningene på Viaplay som ifølge MTG står for en betydelig del av det totale antallet publikum. Selskapet opplyser at stadig flere strømmer «Paradise Hotel» både på Viafree og Viaplay.

Det er denne kaken Discovery nå gjerne vil ha en del av, og Hanne McBride har tidligere lovet «sterk kost» og «drøye scener» når «Ex On The Beach» vises på Dplay i august.

Deltaker Melina Johnsen (21) sa det slik på spørsmål om hva hun gleder seg mest til med «Ex on the Beach»:

– Å møte guttene og få en spennende opplevelse. Konseptet passer meg perfekt – sex, flørting og sånne ting.

McBride sier det er viktig å treffe målgruppen med tematikk og form.

– Å tøye strikken er ikke i seg selv verken påkrevd eller noe mål, og jeg opplever heller ikke at det materialet vi har fått se hittil gjør det, sier McBride.

Frykter ikke konkurransen

– Med «Paradise Hotel» treffer vi veldig tydelig og godt i en ung målgruppe som det ellers er vanskelig for annonsørene å nå. Fordi dette fungerer får vi konkurranse fra andre TV-kanaler, sier Line Vee Hanum.

Hun frykter imidlertid ikke konkurransen fra et program som «Ex On The Beach».

– Nykommere skal tross alt hamle opp med et konsept som både er godt kjent og godt likt, fortsetter Hanum.

Konseptet for «Ex On The Beach» er enkelt: Åtte single og håpefulle mennesker ankommer en sydhavsøy med en drøm å finne kjærligheten, ha sex og feste i eksotiske omgivelser. Men dukker deltagernes ekskjærester opp, én etter én.

Svenske Aftonbladets underholdningsjournalist Torbjörn Ek har fulgt flere svenske sesonger av «Ex On The Beach», og beskriver det svenske programmet slik:

- «Ex On The Beach» ligner veldig på «Paradise Hotel» bortsett fra at det ikke er noen konkurranser eller måter å bli sendt hjem. Det er 20-åringer som henger og fester sammen. Siden det ikke er noen utstemming - og dermed alliansebygging - handler det meste i programmet om at de skal drikke mye alkohol og feste, sånn at det skal bli flørting, klining - og sex.

Avviser sex-TV

Hanne McBride mener fremstillingen av «Ex On The Beach» som en sex-serie får stå for VGs regning.

– Vi sender en gjeng flotte folk som er utrolig flinke til å by på seg selv, til en deilig strand på Mauritius. De fester, koser seg, krangler, sover, sover noen ganger med hverandre, bader og fjaser. Hvis seerne er på jakt etter sexscener, er det andre kanaler og plattformer som er bedre tilbydere av det. Min påstand er at «Ex On The Beach» er mindre kontroversielt i 2018 enn «Big Brother» var, den gangen det hadde premiere, sier McBride.

TV-sjef Marianne Massaiu i MediaCom skjønner godt hvorfor MTG og Discovery satser på programmer som «Paradise Hotel» og «Ex on the beach».

– Dette er programmer som skaper engasjement og generer yngre seere. Det er viktig for TV-kanalene. Produserer du bare programmer som «Åsted Norge» og «Norge Rundt» kan du glemme å knytte til deg yngre seere, sier Massaiu til VG.

Nesten direkte

«Love Island», som TV3 altså skal satse på til høsten, beskrives av kanalen som en blanding av «Paradise Hotel» og «Ungkaren» ispedd en dæsj av «Jakten på kjærligheten».

– Der «Paradise Hotel» i langt større grad er konkurransedrevet og hvor premien til vinneren er 500.000 kroner, skal «Love Island» handle om å finne kjærligheten, sier Vee Hanum.

Men sex spiller definitivt en viktig rolle i programmet, skal vi tro omtalen fra Storbritannia , hvor serien har gått noen år.

««Love Island» har skapt et navn for seg selv ved å vise resultatene av lekne deltakere som kaster klærne og er intime i villaen Casa Amora gjennom sommeren» , skriver Daily Mirror i en sak om at produsentene av serien har måttet innføre regler for sex i villaen deltakerne bor i.

Mens «Paradise Hotel» og «Ex On The Beach» spilles inn i forkant, kommer «Love Island» til å gå nesten live. Man spiller spiller inn og sender med timers mellomrom.

– Vi har akkurat startet med castingen og det er en forutsetning for å være med at man er singel. Det viktigste er personlighet og at de som er som vil være med er trygge på seg selv. Folk gidder ikke å se på en reklameplakat i uke etter uke, fortsetter Hanum.

Hun forteller at den interaktive biten blir enda viktigere i «Love Island».

– I og med at vi går nesten live, kan publikum være med å bestemme hva som skjer i programmet, sier Vee Hanum.

«Ex on the beach» er foreløpig bare programsatt på strømmetjenesten Dplay, men kan også dukke opp på lineær TV.

TV 2 har så langt ingen planer om å sende programmer som «Paradise Hotel» og «Ex on the beach» på noen av sine plattformer.

– Men vi følger selvsagt nøye med på det som skjer i markedet, sier PR- og mediesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl til VG.

