FÅTT FYKEN: Rachel Bilson og motspiller Eddie Cibrian, her på et arrangement i regi av ABC i mai i år, er tatt av plakaten. Foto: Jesse Grant / GETTY IMAGES

Rachel Bilsons TV-serie tatt av lufta etter én sesong

TV 2018-11-22T07:13:32Z

Rachel Bilsons nye dramaserie «Take Two» fikk kort levetid.

Publisert: 22.11.18 08:13 Oppdatert: 22.11.18 08:38

To måneder etter at den første sesongen rundet av med episode 13 på TV-kanalen ABC, er det besluttet at det ikke blir satt i gang noen innspilling av krimdramaet. Det melder Variety og Deadline .

Dermed blir det ingen fortsettelse på serien, der Rachel Bilson (37) spiller rollen som alkoholisert, men rehabilitert skuespiller i en politiserie. Det vil si – trolig ikke noen fortsettelse. Hollywood Reporter siterer anonyme kilder på at serien kan rulle videre på en strømmeplattform, dersom noen kjøper den opp. Men det gjenstår å se.

Grunnen til nedleggelsen er nemlig at seerresponsen ikke har svart til forventningene. Produsentene Andrew Marlowe og Terri Edda Miller har dermed gått på en ny smell. Duoen sto også bak «Castle» , som i 2016 fikk nådestøtet etter åtte år på TV-skjermen.

MinMote : Stjel stilen til Rachel Bilson

Bilsons motspiller er Eddie Cibrian (45) – han i rollen som trøblete privatetterforsker. De to sparker liv i henholdsvis ny og gammel karriere når de slår seg sammen for å løse kriminalgåter. Ingen av de to har kommentert nedleggelsen.

Da Bilson ble intervjuet av bladet Bella i forrige måned, uttalte hun at datteren på fire år har lært henne å leve i nuet og ikke bekymre seg for morgendagen.

– Barn er så ekstremt til stede selv, forklarer 37-åringen, ganske nysingel etter bruddet med barnefaren, skuespiller Hayden Christensen (37) .

Bilson er kanskje aller best kjent fra «The O.C.», der hun fylte rollen som Summer. Hun har spilt i flere TV-serier siden, i mindre kjente roller. «Take Two» ble betraktet som hennes største triumf siden «The O.C.».

Husker du ? – Glemmer aldri å ta på meg truse

Cibrian har spilt i en rekke serier, blant annet «C.S.I.» og «Sunset Beach».

Tilbakeblikk : Skilles etter trekantdrama

«The O.C.» gikk på TV fra 2003 til 2007. Ungdom verden over sørget da dramaet ble tatt av TV-kanalen Fox etter fire sesonger. Synkende seertall i hjemlandet USA fikk skylden.

Fått med deg ? Cibrians eks med fredserklæring til hans nye kone