ROMANSERYKTER: Kim Kardashian West og Pete Davidson – førstnevnte her avbildet i New York mandag, mens bildet av Davidson er fra MET-gallaen i samme by i september.

Kim Kardashian West og Pete Davidson avbildet sammen – vekker nysgjerrighet

Amerikanske medier har de siste dagene spekulert rundt det faktum at realitydronningen og komikeren har begynt å omgås.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nye bilder av Kim Kardashian West (41) og «Saturday Night Live»-komikeren Pete Davidson (27) vekker oppsikt.

Spekulasjonene skjøt fart etter at de to ble avbildet hånd i hånd sittende i en berg-og-dal-bane i fornøyelsesparken Knott's Berry Farm i California i helgen. E News er blant mediene som har omtalt bildet.

Selv har hverken Kardashian West eller Davidson kommentert skriveriene.

Nye middagstreff

Nå melder TMZ – som har bilder – at de to kjendisene igjen er observert sammen, ute på middag på New Yorks Staten Island to kvelder på rad, den ene av dem vel å merke i følge med flere. Også People omtaler middags-datene.

Davidson bor på Staten Island, mens Kim Kardashian West har sin faste base i Los Angeles.

Realitykjendisen hadde imidlertid offisielt ærend i New York mandag da hun skulle hedres med pris under WSJ Magazine Innovator Awards for sine kosmetikkprodukter. Men hun har altså blitt værende i byen.

VANT: Kim Kardashian West på prisgalla i New York mandag.

Ifølge TMZ skal Kardashian West og Davidson ha blitt invitert til fornøyelsesparken i helgen av førstnevntes søster, Kourtney Kardashian (42), og hennes forlovede, Travis Barker (45).

Kysset på TV

Hvor lenge Kardashian West og Davidson har kjent hverandre, er uvisst. De deltok begge på MET-gallaen i New York i september, men ble ikke observert sammen der.

Kardashian West var imidlertid vertinne for «Saturday Night Live» i oktober, og der deltok de to i en Aladdin og Jasmine-sketsj, som endte med et kyss. Klippet ligger ute på YouTube.

SLUTT: Phoebe Dynevor og Pete Davidson på Wimbledon-tribunen i sommer.

Mens realitystjernen er singel etter bruddet med musikerektemannen Kanye West (44)– eller YE, som han nå heter – hadde Davidson inntil nylig en romanse med den britiske «Bridgerton»-skuespilleren Phoebe Dynevor (26).

Komikeren var tidligere forlovet med popstjernen Ariana Grande (28), og har også vært koblet til Hollywood-stjernen Kate Beckinsale (48).