Influencer: Sophie Elise er en av Norges største influencere. Foto: Frode Hansen

Sophie Elise om bruddet: − Ingen vonde følelser

I «Bloggerne» blir vi flue på veggen til det som er siste fase av forholdet mellom Sophie Elise og Kasper Kristoffersen.

Publisert: Nå nettopp

– Ingen vonde følelser av at det er over. Det er klart at nå er det et annet liv, og man har lyst til å gå videre, sier Sophie Elise til VG.

Sophie Elise, en av Norges største influencere, er i høst tilbake på TV-skjermen i serien «Bloggerne».

Der kommer vi tett på en Sophie Elise som bekymrer seg over mulighetene for å bli mor mens hun sjonglerer det hektiske forretningslivet.

I tillegg blir vi bedre kjent med Isachsen og Kasper Kristoffersen som par, og i serien ser det ut som at de har det lykkelig sammen.

Men etter innspillingen kom bruddet.

– Det går fint å se Kasper. Det var den gang da, og hører fortiden til. Men jeg kommer nok ikke til å se de første episodene.

– Det er ikke vondt eller trist, for det vi hadde var veldig fint. Men nå blir det et annet «mind set».

Foto: Vidar Ruud

Det var i juli at Sophie Elise meldte at forholdet mellom henne og kjæresten Kasper Kristoffersen var over.

I en video på YouTube snakket hun om bruddet.

– Som mange nå vet, er jeg singel. Jeg er singel, og jeg skal flytte og selge dette huset. Og Karine jobber ikke for meg lenger, innleder hun videoen.

– Jeg og Isak er bare venner

Den siste tida har en video av henne og Isak Dreyer fra «Norges Tøffeste» versert på sosiale medier, og mange har spekulert i om det har oppstått en romanse mellom den.

Men det avkrefter Sophie Elise.

– Jeg og Isak er bare venner, og føler at det ikke er så mye mer å si enn det, sier hun.

Sophie Elise forteller videre at hun trives som singel.

– Jeg har det veldig fint. Det er godt å være alene. Jeg har hatt det gøy med venner og reiser den siste tiden.

– Jeg har troa på at det beste i livet ikke har skjedd ennå, fortsetter hun.