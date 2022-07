UNG: Tross sin unge alder ble Sadie Sink nesten avvist for rollen som Max Mayfield i Netflix-serien «Stranger Things».

Bønnfalte castingen om rolle i «Stranger Things»

Sadie Sink, som spiller Max Mayfield i Netflix-suksessen, ble ansett som for gammel da hun prøvespilte for rollen. Hun var 14 år.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det avslører hun i et intervju med Fashion Magazine.

Sink, som nå er 20 år gammel, ble med i science fiction-horrorseriens andre sesong, og på skjermen ble hun etter hvert god venn med gjengen fra første sesong.

Ifølge Sink mente de ansvarlige for castingen at hun var for gammel for å spille Max. Dette til tross for at hun bare var 14 år da hun prøvespilte.

– Jeg bare bønnfalte og tryglet dem om å gi meg mer materiale slik jeg kunne vise dem noe nytt, sier hun og legger til at hun syntes rollen føltes riktig for henne.

Sink ble kalt inn til en prøvespilling med skuespillerne Gaten Matarozzo (Dustin Henderson) og Caleb McLaghlin (Lucas Sinclair) for å sjekke kjemien.

Dagen etter fikk hun rollen.

Rollen i Stranger Things har gitt Sink en litt annen ungdomstid enn de fleste andre. Til Fashion Magazine reflekter hun over hvordan en slik serierolle påvirker tenårene.

– Det er en veldig merkelig situasjon vi i Stranger Things -castet er i. Verden kjenner rollene våre, men vi prøver fortsatt å finne ut hvem vi er.

For å kunne oppleve en typisk ungdomstid, prøver hun å samle mange typiske tenåringsaktiviteter i én helg. Da blir det som en sjekkliste hun kan krysse av.

– Helt ærlig så føles livet mitt litt som en «bli voksen»-film.