Influencer-gjeng i nytt TV-konsept

Sophie Elise Isachsen (27), Sofie Karlstad (24), Karianne Vilde Wølner (27) og tre andre influencere dukker opp i en ny realityserie.

De andre tre som skal invitere TV-seerne inn i privaten i serien som spilles inn i disse dager, er Ragnhild Margrethe Andersen (30), Nina Winther (28) og Nora Haukland (24).

Ingen av de seks har til nå bekreftet offisielt at de har felles TV-prosjekt på gang, men flere har gitt solide hint om at noe er på gang. Isachsen informerte VG så sent som før jul at hun har nye TV-planer på nyåret.

Og tydeligvis er prosjektet allerede i gang.

Torsdag kveld la Karianne Vilde Wølner ut bilde av hele gjengen på Instagram, med teksten «2022 we’re coming for ya’ll».

Sophie Elise delte Kariannes bilde på InstaStory og var enda mer direkte i sin tekst: «Altså 2022», skrev hun – etterfulgt av en TV-emoji.

På videoene fra festen ser man også at det er TV-team som filmer.

Etter VGs opplysninger, dreier det seg om et «Tigerstaden»-lignende realityprosjekt.

Opprinnelige «Tigerstaden» gikk på lufta fra 2012 og frem til 2013 – den gangen på TV 2 Bliss. Da var det de daværende modellene Linni Meister (36), Therese Haugsnes (38), Mari Haugersveen (39) og Carina Dahl (36) som sto i sentrum.

Tause

Tidligere er det TV 2 som har sendt dette programmet. Men kanalen selv er ordknappe om eventuelle nye prosjekter.

– Vi har mange prosjekter vi ser på til enhver tid. TV 2 har ikke tatt noe beslutning om det blir en ny sesong av «Tigerstaden», skriver pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, i en e-post til VG.

Dahl vil heller ikke bekrefte at konseptet disse kvinnene holder på med, er for TV 2.

– Jeg kan kun bekrefte at vi ikke har tatt noe beslutning om det blir en ny sesong av «Tigerstaden», svarer pressesjefen.

VG har vært i kontakt med Karianne Vilde Wølners management Brandpeople, som opplyser at Karianne ikke ønsker å kommentere saken.

VG har også forsøkt å komme i kontakt med flere av de andre.

Kjente kvinner

Alle de seks kvinnene er godt etablerte influencere, og de fleste har figurert på TV før. Sophie Elise har blant annet hatt egen serie og deltatt i «Bloggerne», og hun er programledervikar i «God kveld Norge». I neste uke dukker hun også opp i «Farmen kjendis».

Karianne Vilde Wølner, som også er flyvertinne, ble kjent for hele Norge da hun var med i «Farmen» i 2020. Før den tid figurerte hun i «Montebello Camping», og hun har også vært innom «Bloggerne», fordi hun er veninne med Anniken Jørgensen (25).

Nora Haukland stakk i 2019 av med seieren i «Love Island» sammen med Johannes Klemp (29), som hun ble kjæreste med – frem til forholdet tok slutt i desember.

Sofie Karlstad er kjent fra «Paradise Hotel», mens Ragnhild Margrethe Andersen – make-upartist under navnet RMABeauty – i 2011 dukket opp på «Idol»-audition.

Nina Winther har til gode å bli TV-kjendis, men modellen fikk Norges oppmerksomhet rettet mot seg for noen år siden i forbindelse med sitt bekjentskap med den beryktede Instagram-profilen Dan Bilzerian (41), armensk-amerikansk pokerspiller og millionær.

Tigerstaden har i over 150 år vært et kallenavn for Oslo.