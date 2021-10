TV-STAB: F.v.: Paul Giamatti, Maggie Siff, Malin Akerman og Damian Lewis. Akerman forlot serien i 2019.

Spoiler-advarsel: Slutter i «Billions»

En sentral skikkelse i den amerikanske dramaserien takker for seg. Ikke les videre om du ikke vil vite hvem.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Amerikanske medier presenterer det de omtaler som en «sjokk-exit». Siste episode av sesong fem tok nemlig en svært overraskende vending da den ble vist på Showtime søndag kveld.

Episodene legges ut på HBO Nordic mandag kveld, og TV-seere som følger begivenhetene fra finans- og makteliten i New York, må heretter klare seg uten hovedrolleinnehaver Damian Lewis (50).

Den britiskfødte skuespilleren har i alle fem sesongene figurert som hedgefond-kongen Bobby Axelrod, eller Axe, som han kalles. Men når sesong seks dukker opp i slutten av januar, glimrer han med sitt fravær. Axe er på rømmen fra loven i Sveits, og snipp, snapp snute. Pengeeventyret er ute – for ham.

– Så, det er sånn det føles å tape, sier Axe før han forlater festen.

Mike Prince (spilt av Corey Stoll (45)) har da overtatt alle Axelrods selskaper.

UTE: Damian Lewis, her avbildet i 2018.

Skuespillerne Paul Giamatti (54), og Maggie Siff (47) blir med videre. I tillegg blir Daniel Breaker (41) fast medlem i staben.

Enkemann

Det er ikke første gang Lewis forlater en populær serie. Han droppet også ut av «Homeland» etter tre sesonger.

Livet tok en brå vending også på privaten nylig for den prisbelønnede TV-stjernen. Han ble enkemann da kona, «Harry Potter»-skuespiller Helen McCrory, døde av kreft, 52 år gammel. De har to tenåringsbarn sammen.

«Billions»-skaper og medprodusent Brian Koppelmann (55) hyller Lewis på Twitter når «hemmeligheten» nå er ute om at Axe forlater serien.

«For en utrolig glede det har vært å jobbe så tett med Lewis Damian», skriver han og presiserer hvor takknemlig de er for hans innsats, og for alt han har ofret for å kunne utføre jobben.

Hva Lewis skal gjøre fremover er uvisst. han står ikke oppført med flere prosjekter på filmnettstedet IMDB.com.

