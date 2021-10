FORELDRE: Lene Sleperud og Tone Frøystad Garvik etter frieriet på Gullruten i 2019.

«Farmen»-paret Lene og Tonje røper navnet på sønnen

Tonje Frøystad Garvik (32) og Lene Sleperud (32) betror at navnet er inspirert av TV-serien «Sesam Stasjon».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Realityparet kunngjorde 1. oktober at sønnen hadde meldt sin ankomst. Nå forteller Sleperud på Instagram at babyen har fått navnet Max.

«Én uke med deg, Max. Tenk at det går an å bli så uendelig glad i et menneske på så kort tid. Den siste uken har det blitt lite søvn på mammaene dine, og jeg føler meg mest som et matfat, men du er så verdt det», skriver hun under bildet av seg og den lille.

– Jeg har alltid vært veldig glad i Sesam Stasjon, sier Sleperud til «God Kveld Norge», og sikter til figuren Max Mekker.

Sleperud sier til «God kveld Norge» at Garvik var litt tvilende til å kalle opp sønnen etter den blå TV-kjendisen. Men det skal ha vist seg at også Garvik var litt fan av max Mekker i barndommen.

– Så får vi se om det blir en Emil neste gang, sier Garvik til «God kveld Norge».

De to skal nemlig ha vært innom både Emil og Dennis da de funderte på navn til sin førstefødte.

BARNE-TV: Max Mekker og andre kjenninger fra «Sesam Stasjon».

Det var Sleperud som fødte barnet – to uker før termin. Det skjedde ved planlagt keisersnitt.

– Vi lå panne mot panne, og så hørte vi plutselig at han gråt. Det er jo ikke gitt med en gang, så det var en enorm trygghetsfølelse i å høre at han gråt, sa Garvik til VG om de første minuttene som foreldre.

Da graviditeten ble kjent, fortalte paret at de valgte å gjennomgå IVF-behandling for å bli gravide.