HEKS: Deborah (Jean Smart) synes selv hun er glitrende.

TV-anmeldelse «Hacks»: Generasjonssnøft

Humor om humor. Godt tenkt. Fenomenalt gjennomført.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Hacks»

Amerikansk komediedrama i ti deler

Med: Jean Smart, Hannah Einbinder, Carl Clemons-Hopkins. m.fl.

Serieskaper: Lucia Aniello

Premiere på HBO Max torsdag 16. desember

Av en eller annen grunn har ikke denne serien hatt norsk premiere før nå. I USA ble den bejublet allerede i mai. Det er flere grunner til det.

Deborah (Jean Smart) er søkkrik og vellykket komiker. Disponerer egen brusdispenser på kjøkkenet og har sju-åtte ulike sorter vann i det enorme herskapshuset sitt i Las Vegas. Karrieren er på hell. Deborah vil bare ikke anerkjenne at den er det.

Ava (Hannah Einbinder) Synes vitser med punchline er å tilkjenne humor en mannlig struktur. Har gått på en twittersmell og blitt kansellert med en passe håpløs skivebom av en vits. Ava vil bare ikke anerkjenne at hun er det.

Disse to blir tvangsforent i en ok boomer og ok zoomer-dans som først framstår like unaturlig som om Phoebe Waller-Bridge skulle vært plassert på skrivekontoret til den originale «Sex and the City».

LUFTVEI: De gamle får helikopter. De unge får ørken.

Å kalle «Hacks» komedie er passe misvisende. Det er halvtimeslange episoder om å jobbe med humor, som teorien later som det er TV-komedie. Men som i praksis er mørkt, eksistensielt melodrama i solfylte Las Vegas.

Ung og gammel havner i saktegående diskusjoner om hva som er greit og ikke greit. De krangler om hva som er morsomt og ikke morsomt. («Noen synes det er lavmål å gjøre narr av andres utseende.» «Ja. Stygge folk.»)

Det blir en snublete dannelsesreise for begge involverte. Både som medmenneske og klovn. Fullstendig usentimentalt. Til tider ganske vondt.

Ava skal forstå og anerkjenne hvilke glasstak Deborah har knust for å komme dit hun er. Deborah skal forstå og anerkjenne at det er på tide å kutte ut Anna Nicole Smith-vitsene.

ENVEISDIALOG: Ingen av dem vil jobbe med hverandre, men Deborah (Jean Smart) og Ava (Hannah Einbinder) har likevel ikke noe valg.

Jean Smart heller mer og mer mot å være fast HBO-ansatt, etter å ha vært tidligere Silk Spectre i «The Watchmen» (2019), eid skjermbildet i årets må se-krim «Mare of Easttown» (2021) og også vært sentral i Fargo (2015), Legion (2017) og hatt en mindre rolle i Veep (2017). Generelt fenomenal.

Her er hun minneverdig balansert og berettiget gretten. Også det fenomenalt.

Hannah Einbinder er derimot et nytt bekjentskap for de fleste som ikke ser for mye stand-up på YouTube. Selv om hun ikke er direkte involvert i manus, er hun godt på vei til å etablere seg som en slags 2020-tallets Lena Dunham med det kult keitete og lavmælt fokuserte skuespillet hun utfører her.

I motsetning til andre mentorberetninger, der man, gjerne tåredryppende, konkluderer med at man kan lære av hverandre, er kjeklingen på et slemmere og smartere plan.

Det er nesten som man skulle tro at den fonetiske likheten mellom tittelen og heks ikke er bare er en tilfeldighet.

Anmelderen har fått se fire av ti episoder