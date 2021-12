KREATIV: Macaulay Culkin som Kevin McCallister i «Alene hjemme».

Tidenes julefilm: «Alene hjemme»

VG-leserne har talt. Julen 2021 er det «Alene hjemme» flest av dere mener er tidenes julefilm.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Totalt 32 filmer har vært med i julefilmturneringen i denne runden. Outsidere som «The Long Kiss Goodnight» og nyere filmer som årets «Tre nøtter til Askepott» har fått prøve seg. Men det var de klassiske filmene som fikk flest stemmer.

Etter et intensivt sluttspill der «Love Actually» ble slått ut med bare 115 stemmers margin, havnet originale «Tre nøtter til Askepott» i finalen mot «Alene hjemme».

Der var leserstemmene klare - «Alene hjemme» vant med 55 prosent av stemmene - over 20.500 av dere foretrekker fortellingen om 8-årige Kevin McCallister i julen.

Forlatt i julen

Han bor i et stort hus sammen med foreldrene og flere søsken, og har enda mer familie på besøk i anledning at storfamilien skal reise til Paris i julen.

Ulempen er bare at i kaoset som oppstår da alle forsover seg og en nabogutt blir med på opptellingen i taxien til flyplassen, blir Kevin etterlatt i huset helt alene.

EN DRØM: Macaulay Culkin som Kevin McCallister har det først veldig gøy når han tror han har ønsket bort familien i «Alene hjemme».

Han tror han har ønsket familien bort, siden han var i konflikt med opptil flere kvelden før de skulle reise. Først har Kevin alene hjemme-fest, helt til to tyver som er ute etter å plyndre huset, The Wet Bandits, kommer på banen. Men selv da setter unge McCallister i gang kreative tiltak for å holde dem unna og klarer seg relativt godt alene.

Filmen har vært en juleklassiker siden den kom i 1990, og nå kan den sees eller leies på Disney+, Viaplay, Telia Play, TV 2 Play og SF Anytime.

Ny vinner

VG har flere ganger tidligere kåret tidenes julefilm. I 2010 vant «Tre nøtter til Askepott» fra 1973 klart. Den fikk da 57 prosent av stemmene mens «Alene hjemme» kom på annenplass med kun 9 prosent av stemmene.

Også i 2013 vant «Tre nøtter til Askepott» overlegent, men denne gangen lå «Love Actually» og «Alene hjemme» nesten likt på annenplassen med drøye 16 prosent hver.

Det har altså skjedd et skifte det siste tiåret. I denne runden brukte vi også turneringsmetoden der loddtrekning avgjorde hvilke filmer som kjempet mot hverandre. Nå har «Alene hjemme» tatt over tronen som tidenes julefilm for VGs lesere.

Ny «Alene hjemme»

I år kom en helt ny «Alene hjemme»-versjon fra Disney: «Home Sweet Home Alone». Denne ble slaktet av VGs anmelder.

Etter flere år hvor det har vært stille fra nå 41-årige Macaulay Culkin, ble det i april kjent at han og skuespillerkjæresten Brenda Song fikk sitt første barn.

Broren hans Kieran Culkin (39) spilte Fuller som var kjent for å tisse i sengen i «Alene hjemme». I dag er han mest kjent som Roman Roy i suksess-serien «Succession».

Du kan lese mer om hvordan det gikk med skuespillerne i «Alene hjemme» her (saken er fra 2011):

les også Slik gikk det med skuespillerne fra «Alene hjemme»

Se flere videoer om «Alene hjemme» her: