STJERNEPAR: Travis Barker og Kourtney Kardashian på MTV Video Music Awards i New York i september.

Travis Barker har fridd til Kourtney Kardashian

Bildene av Kourtney Kardashian (42) og Travis Barker (45) stående midt i et blomsterhjerte på stranden, taler sitt tydelige språk.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det mener Kardashians følgere på Instagram, som dynker paret i gratulasjoner.

Også en rekke medier, deriblant People, TMZ og E!, melder om forlovelsen.

«For alltid @travisbarker», skriver Kardashian under bildene.

TMZ har lagt ut en video som viser paret før de inntar den store hjertedekorasjonen på stranden foran et hotell i Montecito i Santa Barbara, California.

Senere skal Barker ha gått ned på kne med en ring.

Ekteskapet blir det første for Kardashian, best kjent fra realityserien «Keeping Up With The Kardashian».

Åtte måneder har gått siden Kardashian og Barker sto frem som kjærester i sosiale medier. Da hadde ryktene om søt musikk svirret i noen uker.

Gamle kjente

Siden har de vist seg på den ene kjendisfesten etter den andre og demonstrert sin forelskelse. Selv om forholdet er ganske ferskt, har Kardashian og Barker kjent hverandre i mange år. De har bodd i samme nabolag, og barna deres er venner.

Kardashian har barna Mason (11), Penelope (9) og Reign (6) med eksen Scott Disick (38). Barker har sønnen Landon (17) og datteren Alabama (15) fra ekteskapet med skuespiller Shanna Moakler (46).

Nylig trodde fansen at Kardashian og Barker hadde lagt ferien til Sunnmøre, etter at førstnevnte postet bilde av Ålesund. Men det var «falsk alarm».

Kardashian har 146 millioner følgere på Instagram, mens Barker – trommis i Blink1982, har 5,4 millioner.