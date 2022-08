VAR MÅLLØS: Det tok litt tid før Maria Mena skjønte at skuespilleroppdraget var en god idé. Her under møtet med VG i Oslo i forrige uke.

Maria Mena debuterer som skuespiller: − Gjør meg ekstremt sårbar

Popartisten (36) skal spille justisminister i ny sesong av «Furia» – og har fått hjelp av en ekte minister.

Catherine Gonsholt Ighanian

Aurora Meløe (foto)

Det blir altså en sesong to av Viaplay-serien «Furia», med Maria Mena på rollelisten.

– Jeg håper ikke alle blir dritskuffet, sier hun og ler høyt.

– Det har alltid vært en drøm for meg å være skuespiller, men jeg har så stor respekt for yrket at jeg ikke har turt, sier hun.

– Jeg har vært redd for at folk skal le og bruke det mot meg. I tillegg har jeg kommet til et punkt i musikken der jeg føler meg trygg. Men det er jo da man skal prøve noe nytt!

Mena forteller at hun har fått flere skuespillertilbud etter «Hver gang vi møtes» i fjor – og at hun har prøvespilt for flere.

– Men jeg var ikke riktig for de rollene, så jeg bestemte at jeg ikke trengte å gå på flere auditions og få enda flere avslag på ting jeg egentlig ikke selv hadde bedt om.

DRØM: Maria Mena innrømmer at skuespilleryrket alltid har fristet veldig.

«Furia»-skaper Gjermund Stenberg Eriksen (49) måtte derfor jobbe hardt for å overbevise. Selv mente Mena at det var verdens dummeste idé å la henne spille justisminister.

– Men Gjermund overtalte meg til prøvespilling. Han sa han bare måtte utelukke at jeg var skikkelig ræva, sier Mena og ler.

– Mine politikervenner ler seg i hjel over dette, og aller mest over antrekkene jeg skal bruke. Og at jeg får litt grått hår, siden jeg skal spille eldre enn jeg er, røper hun.

MAKTPAR: Maria Mena i rollen som justisminister og motspiller Ellen Birgitte Winther som PST-sjef under innspillingen i Lofoten mandag.

Mena har gjort mye research. Ikke minst har hun søkt profesjonell rådgivning. I forrige uke tilbrakte artisten en halv dag med kunnskapsminister Tonje Brenna (34) for å se hvordan en ekte minister opererer.

– Maria har gjort leksa si. Hun stilte forberedt og undrende, sier Brenna, som mener artisten har energien og nysgjerrigheten for å mestre rollen.

– Og lidenskapen Maria har som artist, kan brukes. Nå føler jeg jo litt ansvar også for at dette skal gå bra, sier kunnskapsministeren og ler.

MUNTERT: Maria Mena og kunnskapsminister Tonje Brenna etter «opplæringen» i forrige uke.

Brennas beste råd til «liksom-ministeren» er at hun må være akkurat den hun er.

– Men du må gå litt fortere, for vi går jo mens vi snakker. Og husk å gå på do når du kan. Ellers får du ikke gått, humrer Brenna.

Mena er full av beundring.

– Bare frem til kl. 13 i dag har Tonje toppet det jeg skal gjøre det kommende halve året. Tenk å ha den energien! Men nå skal jeg hjem og sove, sier en sliten popstjerne.

– Og jeg skal gjøre statsbudsjett, skyter en smilende Tonje inn før hun haster videre.

Mena berømmer Brennas humor og selvironi.

– Det var nyttig å se Tonjes kroppsspråk, og stødigheten hun har uten å miste humoren. Ellers har det vært rørende å være så tett på mennesker som er med å forme landet vårt. Jeg har faktisk felt noen tårer.

BLE VENNER: Maria Mena og Tonje Brenna hadde aldri møttes før, men nå lover Mena å invitere ministeren hjem på middag.

Mena er glad for at nyheten om skuespillerdebuten nå er ute. Da hun fulgte Brenna på møter og skolebesøk, forsto ingen hvorfor hun var med.

– Jeg har tatt selfies med folk som ikke skjønner noen ting, ler hun.

Mena tror at formidlingsevnen hun har som artist, vil komme godt med.

– Men jeg gjør meg selv ekstremt sårbar og må innrømme at jeg ikke vet hva jeg går til. Å late som man er proff, er det dummeste man kan gjøre. De må få forme meg. Ikke minst er det skummelt å gå inn i klær som ikke er mine – og å sminkes eldre. Jeg må legge bort ideen om å se bra ut.

SERIØSE: Maria Mena og motspiller Ellen Birgitte Winther på jobb i Lofoten mandag.

36-åringen er redd for å glemme replikkene, men er opptatt av ikke å bli flau om hun gjør feil.

– I verste fall får jeg bare herme etter motspillerne. Jeg kjenner Ine Wilmann litt fra før, og nå får jeg også drømmen oppfylt om å møte Pål Sverre Hagen. Da er mye gjort, flirer hun.

«Furia» handler om økende høyreekstremisme. Sesong to skildrer en fiktiv Ap-regjering, der Utøya-generasjonen har kommet til makten.

Pål Sverre Hagen (41) og Ine Marie Wilmann (37) spiller fortsatt PST-agenter. Innspillingen startet i Lofoten mandag, og ferden går etter hvert til Ungarn og Polen.

EMMY-belønnede Gjermund Stenberg Eriksen skryter av Mena.

– Jeg har fulgt Maria som fan og tilskuer fra før jeg begynte å lage TV-serier. Det å få frem en type kvinnepolitiker med en ikke helhvit kulturbakgrunn, har jeg prøvd på og drømt om ganske lenge. Da jeg så Maria i «Hver gang vi møtes», var jeg helt sikker, sier han.

– Hun er fabelaktig og var mer enn god nok på første forsøk.

HEMMELIGHETSFULL: Maria Mena nekter å utdype det innbringende fjoråret og hva hun får for «ministeroppdraget».

Hvor mye Mena får i honorar, er hun taus om. VG skrev nylig om at artistens selskap hadde rekordår i fjor, med tre millioner i overskudd og en omsetning på 9,3 millioner.

– Jeg liker ikke å snakke om penger, sier hun og smiler hemmelighetsfullt.

Men Mena snakker gjerne om at hun har fått «et nytt gir» etter pandemien, og at hun har lært seg selv å kjenne bedre. Veldig snart kommer nytt album.

– Før brente jeg lyset i begge ender. Nå er jeg mindre sosial, men har mer kvalitet på alt jeg gjør. Jeg har mer tilstedeværelse i jobb, og jeg hviler mer. Og Morten (Kleppa, samboeren, red.anm.). og jeg har det kjempefint.

Hun forteller om da hun kom hjem til kjæresten etter å ha testet ut sin nye minister-look første gang.

– Jeg kom hjem ti år eldre og grå. Morten ble overraskende giret, så dette skal gå fint fremover, sier hun og ler.

– Om du kunne velge en ekte ministerpost, hva ville det vært?

– Inkluderingsminister, kanskje? Eller nei – jeg vil være konge! Hans Majestet Maria Mena – for én dag. Nå føler jeg jo at jeg kan drømme så høyt jeg bare vil! sier Mena og gliser.

KJOLEDIVA: Maria Mena valgte sin «mest konservative kjole» da hun skulle følge minister Brenna på jobb.

