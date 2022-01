TIDLIG KRØKES: Datteren Isabell vil gjøre som pappa Tommy og satse på bilsport. Hun har kjørt go cart siden hun var ni år.

Tommy Rustad måtte forlate «Mesternes mester»: Heier på pappa

HARESTUA (VG) Tommy Rustad (53) er den første som måtte forlate «Mesternes mester». – Jeg var nok den som var dårligst trent på forhånd, sier han.

Men på hjemmebane har bilsport-mesteren fortsatt en trofast heiagjeng. Datteren Isabell (16) er allerede godt i gang med å følge i pappas «bilspor».

– Jeg hadde håpet å komme litt lenger. Men på den annen side, jeg var eldstemann på «laget» og den som nok var dårligst trent på forhånd, sier Tommy Rustad til VG.

– Jeg synes det var kult at pappa var med i «Mesternes mester» og på den måten har mange fått vite mer om bilsport. De andre som er med i konkurransen er mye yngre enn han og har lagt opp mye senere. Det er vel heller ingen tvil om at går du langrenn, må du være i bedre fysisk form enn når du er med i bilsport, sier Isabell til farens forsvar.

Tommy Rustad synes det var en ære både å bli spurt og å få anledning til være med i «Mesternes mester».

– Dessuten er jeg den første fra bilsporten som er med i «Mesternes mester», fortsetter han.

«Tommy Rustad, det er meg! Liten skalla gladgutt fra Hakadal, bosatt på Harestua»

Slik presenterer han seg selv på Facebook.

– Jeg er nok litt vimsete, litt distré. Stort sett blid og liker å ha kontroll på det jeg driver med, utdyper Rustad.

Han startet karrieren med gokart i 1984 og gikk over til standardbil som 18-åring, kjørte etter hvert i mange ulike bilsportgrener og klasser. Har kjørt 567 løp i inn- og utland med 9 ulike bilmerker og vunnet 124 av dem, med EM-tittelen i rallycross 2015 som et av høydepunktene. I dag driver han et lastebilfirma, er deleier i et bilverksted og er også engasjert i Norsk bilsport forbund.

HVEM VINNER: I slutten av februar kan en av disse smykke seg med tittelen «Mestrernes mester 2022»: Foran fra venstre: Ida Njåtun, programleder Aksel Lund Svindal og Madelene Rubinstein. Bak fra venstre: Tommy Rustad, Bjørn Einar Romøren, Anja Hammerseng-Edin, Nadya Khamitskaya Andersen, Nils Jakob Hoff, Linn-Kristin Riegelhuth Koren og Øystein «Pølsa» Pettersen. Men allerede nå er det klart at det ikke blir Tommy Rustad.

– Jeg har merket et mye større trøkk i sosiale medier nå enn det jeg har vært vant til. Portrettet av meg som ble vist i forrige uke, ble en fin opplevelse for meg og har også vært med på å løfte meg høyere opp i folks bevissthet. Det har vært veldig hyggelig – og det er mange folk i 20 årene som tidligere ikke visste så mye om meg og hva jeg har gjort, sier Tommy Rustad.

TV-LUKSUS: Nåværende eier av deltagerhuset i «Mesternes mester» betalte 25 millioner kroner for stedet i 2018.

Vanligvis har det vært slik at førstemann blir slått ut i program to av «Mesternes mester». Men fordi Lars Bohinen måtte trekke seg kort tid før innspillingen av årets sesong i fjor sommer og ikke ble erstattet, ble det ikke nattest før i program tre denne gangen.

– Dermed fikk jeg være i huset i nesten en uke sammen med de andre. Det var en unik opplevelse. Vi har alle en stor lidenskap for det vi har gjort. Vi ble en veldig sammensveiset gjeng og jeg hadde ikke sett for meg at vi skulle bli så glade i hverandre. Men vi isoleres fra alt og lever helt i vår egen boble.

HIT FLYTTET DE: Etter at deltagerne ble slått ut, flyttet de til dette huset som ligger isolert til utenfor Kristiansand. Tommy Rustad var første mann som flyttet over.

Etter at han tapte i nattest mot Ida Njåtun, måtte Tommy også forlate det fasjonable deltagerhuset i Kampedalen i Blindleia ved Lillesand som eieren betalte 25 millioner kroner for i 2018 – og flytte til det såkalte utslåtte-huset. Et hus fra 1800-tallet som ligger isolert til utenfor Kristiansand.

– Det var en koselig plass som er tatt godt vare på. Det kom en gourmetkokk ut til oss lagde middag hver dag. Vi hadde ingenting å klage på, sier Tommy som raskt fikk selskap av flere utslåtte.

BILSPORT-FAMILIE: Hele familien til Tommy Rustad er bilsports-interesserte. Kona Lisbeth var en habil sjåfør i bilcross, rallycross og bakkeløp.

Han er gift med Lisbeth og har to barn. Sammen har de datteren Isabel (16) og han har sønnen Julius (22) fra et tidligere forhold.

– Familien synes det er veldig stas at jeg er med i «Mesternes mester». Men det var veldig spesielt at jeg var borte i tre uker i fjor sommer. Så lenge har jeg aldri vært borte fra familien før, sier Tommy Rustad og legger til:

– De visste hele tiden hvordan det gikk, men har holdt tett.

Hele familien er bilsports-interesserte og kona Lisbeth var en habil sjåfør i bilcross, rallycross og bakkeløp.

– Vi er en bilsportfamilie, slår Tommy.

Både Isabel og Julius startet tidlig gokart og forskjellige typer billøp. Akkurat nå er det Isabel som er mest aktiv.

ISABELLS BIL: Isabell er bare 16 år, men har allerede kjørt billøp i flere år. Nå har hun fått sin egen bil, en Peugeot 206 GTI som pappa Tommy gjerne mekker på.

– Jeg elsker motorsport. Det er det beste jeg vet og at både mamma og pappa har vært aktive, er en stor motivasjon for meg. Jeg vil gjerne leve av dette og får mange gode råd av begge to, sier Isabel.