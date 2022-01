SAGING: Jahn Ivar «Mini» Jakobsen og Adam Ezzari i tvekamp i «Farmen kjendis».

Utklassing i første tvekamp: − Helt forferdelig

Mini Jakobsen (56) gikk knallhardt ut før tvekampen mot Adam Ezzari (23), men ble knust.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Jeg hadde akkurat begynt på stolpe tre da jeg plutselig datt. I det sekundet jeg hang i lufta før jeg traff bakken, skjønte jeg ingenting. Jeg tenkte bare: Hæh? Er han ferdig? sier Mini til VG.

Fotballegenden ble altså den første deltageren som måtte forlate «Farmen»-gården, og det misliker han sterkt.

– Det er helt jævlig, rett og slett.

56-åringen har gruet seg veldig til at tvekampen skal vises på TV. Han ble knust av Adam i saging.

– Jeg kommer til å rømme og skru av telefonen på søndag, forklarer Mini.

Han sier han har takket nei til «Farmen kjendis» flere ganger, og at det derfor er ekstra surt.

– Når jeg endelig sier ja, så er jeg faen meg ute før det får begynt. Jeg ble sinnssykt lei meg.

DUELLANTER: Mini Jakobsen og Adam Ezzari før tvekampen.

Da førstekjempen Adam valgte Mini til andrekjempe, ga Mini uttrykk for å være skråsikker på å slå sin 33 år yngre motstander. Han forklarte på TV at han så på seg selv som favoritt, og at det verste som kunne skje, var å tape en kamp han mente han burde vinne.

– Jeg kan ikke bli sendt hjem etter én uke, sa Mini – som var klar over at «jo større han var i kjeften», dess større ville en eventuelt smell bli.

– Det var helt forferdelig, sier han nå – et drøyt halvår etter innspillingen.

– Du tror du skal spille fotball på Lerkendal mot Barcelona, men når du skal varme opp til kamp, får du beskjed om å sette deg på tribunen. Sånn føltes det, mener Mini.

NEDERLAG: Mini Jakobsen var fryktelig skuffet.

Det har vært en prøvelse for Mini å holde på den knusende hemmeligheten helt til nå. Når kamerater har sagt at de gleder seg til å se ham på skjermen, har Mini motvillig svart at «det blir artig».

– Men jeg har forberedt dem på både oppturer og nedturer. Sannheten er at jeg aldri hadde trodd jeg kom til å ryke ut først. Det var bare jævlig, gjentar han.

– Hvordan tror du TV-seerne reagerer etter at du var så eplekjekk før kampen?

– Jeg tror jeg blir «mobbet» av kompiser, selv om jeg skal være forsiktig med å brukte det ordet, svarer Mini og presiserer at mobbing må stå i anførselstegn.

– Det blir erting, garantert.

Storbonden Dorthe Skappel (59) hadde egentlig tenkt å velge jentekamp, men ombestemte seg etter å ha snakket med førstekjempekandidat Shabana Rehman (45).

– Selv om jeg ikke hadde grunn til det, så ble jeg forbannet på Dorthe også, sier en leende Mini.

EPLEKJEKK: Mini Jakobsen var litt for skråsikker på egne vegne før han flyttet inn på gården i Aremark.

På tross av nederlaget klarer han nå å flire litt av utfallet.

– Jeg burde valgt øksekast, som jeg hadde øvd på, sier Mini.

Han ble totalt overrumplet over hvor godt tak Adam hadde på sagingen.

– VI hadde saget litt sammen tidligere, og da var han veldig dårlig. Sagen satte seg fast hele tiden. Da vurderte jeg at det var det beste valget i tvekampen, men jeg skjønte jo etterpå at det var feil. Og det er greit nok, sier Mini.

– Etterpåklokskap er også en klokskap, legger han til.

Mini forklarer at motivasjonen med å være med i «Farmen» var en merkevarebygging av navnet Mini – i tillegg til opplevelsen av og se hvordan folk reagerer når de bor så tett på hverandre over lang tid.

– Men jeg angrer jeg ikke på at jeg sa ja til å være med.

Dessuten går ferden videre til «Torpet», som innebærer en mulighet for retur til gården.

På torpet venter Mia Gundersen (60), Marna Haugen (40) og Martine Lunde (25), som slett ikke ønsker Mini inn i jentegjengen. Mini selv har liten motivasjon og tenker seriøst på å trekke seg når han går til sengs. Hva han lander på, gjenstår å se.

VANT: Adam Ezzari ble altså den første tvekampvinneren i årets «Farmen kjendis». Han fikk en klem av Mini Jakobsen.

Adam, artist og skuespiller, forsikrer at religionspraten han og Mini hadde tidligere i uken, ikke hadde noe med andrekjempevalget å gjøre.

– Mini var en av dem jeg tilbrakte mest tid med. Vi snakket mye om fotball også og kom godt overens. Han var i tillegg den jeg hadde samarbeidet mest med. Men jeg måtte ta et valg, og det var veldig kjipt. Det handlet kun om det jeg anså som best vinnersjanser, sier Adam til VG.

Han nekter for at han lurte Mini med å sage dårlig før tvekampen.

– Absolutt ikke. Jeg var helt nybegynner i saging og trodde jeg kom til å tape. Samtidig var jeg utrolig bestemt på å gi alt jeg hadde. Det viste seg å være mer enn nok. Da jeg vant, føltes det som 100 kilo falt av skuldrene mine.

Fått med deg? Kjersti Grini (50) sa «N-ordet» og fikk så hatten passet: