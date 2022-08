KONGEKOS: Ines Høysæter Asserson og Mathias Storhøi i «Royalteen» på Netflix.

Filmanmeldelse «Royalteen»: Kongelig flott

Populær norsk ungdomsbokserie er blitt film på Netflix. Den kommer også til å bli populær.

Publisert: Nå nettopp

DRAMA / UNGDOMSFILM

«Royalteen»

Premiere på Netflix onsdag 17. august

Manus: Ester Schartum-Hansen og Per-Olav Sørensen, basert på Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaugs romanserie

Regi: Per-Olav Sørensen og Emilie Beck

Med: Ines Høysæter Asserson, Mathias Storhøi, Elli Müller Osborne, Ina Dajanna Ervik, Veslemøy Mørkrid, Filip Bargee Ramberg, Amalie Sporsheim, Petter Width Kristiansen

Den norske kronprinsen, Karl «Kalle» Johan (Mathias Storhøi), har et rykte som festgutt. Han lever i frykt for at bilder og videoer skal lekke ut på nett og i sosiale medier. Tvillingsøsteren hans, Margrethe (Elli Müller Osborne), har enda mer noia, og opptrer som kongefamiliens selvbestaltede vaktbikkje.

En høst på gymnaset blir den indre kretsen rundt kronprinsbarna inntatt av et fremmedelement. Nemlig Lena (Ines Høysæter Asserson). Hun kommer virkelig helt utenfra: Horten. Familien hennes har nettopp flyttet til Oslo vest. Plutselig deler hun skolepult med selveste «prins fuckboy».

FØRSTE DAG I HØSTSEMESTERET FOR «PRINS FUCKBOY»: Mathias Storhøi i «Royalteen».

Lena er et besnærende ung dame. Hun virker grunnleggende uaffisert av de fine folkene hun plutselig blir kjent med, og får ikke panikk når prinsen avlegger hjemmet hennes et besøk – og hun går rundt i kosebukse og sliten topp.

Lena er på avgjørende områder mer verdensvant enn Kalle. Kan drikke flaskeøl og spise pølser med troverdighet, på fester der det grilles, men ingen av de andre gjestene så mye som smaker på maten. Bygdøy-fiffen har svømmebasseng på eiendommene sine, men bruker dem sjelden. Teit.

SLIK FESTER FIFFEN: Scene fra «Royalteen».

Selvsagt er det forskjellene Kalle og Lena imellom som på rekordtid trekker dem to mot hverandre. Kalle faller pladask. Lena faller pladask. Lykkelig alle sine dager, kongelig bryllup og halve kongeriket? Så enkelt skal det jo ikke være. Karl Johan har sine utfordringer, og Lena og familien hennes flyttet fra Horten til Oslo av en grunn. Klart det blir drama og trøbbel.

«Royalteen» er filmatiseringen av den første boken i Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaugs populære ungdomsroman-serie «Halve kongeriket». Boken ble i sin tid gjenstand for en budkrig blant de norske forlagene, og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor:

«Halve kongeriket» er «Skam» møter «Mean Girls» møter «Young Royals», skrevet av to tidligere kulturjournalister som fremdeles er i kontakt med sine yngre jeg. Det lå trolig hele tiden i kortene at boken skulle bli film. Ja, jeg setter en tier på at «Royalteen» blir en serie, akkurat som bøkene. For det er gode greier, dette her.

KONGELIG «NETFLIX AND CHILL»: Scene fra «Royalteen».

Du vet den følelsen man noen ganger får, ganske tidlig i en film eller en serie, om at dette kommer til å gå bra? Følelsen melder seg bare noen minutter ut i «Royalteen». Vi skjønner at Høysæter Asserson er et funn som Lena. Dialogen, mildt satirisk i tonen, sitter. Produksjonen ser bra ut. Det flyter som det skal.

Ja, lenge satt undertegnede og tenkte at «Royalteen» ville bli enda litt bedre enn jeg til syvende og sist syntes at den ble. Den første halvdelen fungerer nemlig aller best her. Forelskelsen, forventningen, alt det med Lena som ikke lar seg imponere av den unge prinsen og silkeramp-vennene hans.

FALLER FORT: Mathias Storhøi og Ines Høysæter Asserson i «Royalteen».

Mot slutten får filmen det mer travelt. Hemmeligheter skal avsløres, bunner skal nås, ting må gå skikkelig galt før de kan gå godt igjen, cliffhangere skal plantes. Historien blir mer hektisk. Jeg noterer at anmeldere av boken har sittet igjen med noe av det samme inntrykket.

Men kjedelig blir «Royalteen» ikke. Den underholder hele veien, takket være et smart manus og utmerkede skuespillerprestasjoner. Asserson er nevnt. Hun er perfekt castet. Storhøi har arvet noen av sin far Dennis Storhøis førsteelsker-kvaliteter. Müller Osborne, som kronprinsens bitch av en tvillingsøster, gir et grusomt førsteinntrykk. For sånn skal det være, i hvert fall inntil vi bli bedre kjent med henne.

PERFEKT CASTET: Ines Høysæter Asserson i «Royalteen».

Et pluss er det også at voksenpersonene i serien, især Lenas mor (Veslemøy Møkrid) og far (Petter Width Kristiansen), er så samvittighetsfullt og interessert skildret. De står ikke bare i veien. De er skikkelige, redelige folk.

Ikke fullt så avhengighetsskapende som «Skam», kanskje, og ikke fullt så romantisk og tragisk som «Rådebank». «Royalteen» er uansett et norsk tenårings-drama fra en høy hylle. Det blir ramaskrik om det ikke kommer en film nummer to. Det går jo ikke an, ikke med den avslutningen.

Som Lena sier til kongen (Frode Winther) idet hun rekker ham en pose med smågodt: «Kjør på».