TV-KJENDIS: Willie Garson, her på et udatert bilde fra HBO .

«Sex and the City»-stjernen Willie Garson er død

Willie Garson døde av kreft søndag – 57 år gammel.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Skuespillerens mangeårige manager John Carrabino bekrefter dødsfallet overfor Deadline og en rekke andre medier.

Garsons sønn Nathen Garson skriver i sine minneord på Instagram at han er stolt av sin far.

«Jeg elsker deg så høyt, pappa. Hvil i fred. Jeg er så glad for at du fikk dele så mange eventyr med meg og at du oppnådde så mye», skriver han.

Garson er aller mest kjent for rollen som Stanford Blatch i «Sex og singelliv», som serien het på norsk. Han spiller også i den nye filmen, som snart lanseres – «Just Like That».

– «Sex and the City»-familien har mistet en av sine egne. Vår fantastiske Willie Garson, sier produsent og serieskaper Michael Patrick King.

– Hans kraft og dedikerte innsats viste seg hver dag han var med og filmet «Just Like That», legger han til.

Han spilte også i flere andre serier og filmer, som «White Collar».

Fra lenger tilbake husker seerne han fra blant annet «Ally McBeal», «NYPD Blue», «Party of Five» og «Coach».