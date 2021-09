FARE FOR FINALEN: Produksjonsselskapet Strix som står bak «Farmen» har ikke bosted for 60 arbeidere rett før finalen skal spilles inn.

«Farmen»-produksjonen må ut av hotell

Halvannen uke før årets innspilling av «Farmen» er ferdig, står 60 produksjonsmedarbeidere uten bosted på grunn av regjeringssonderingene. Det setter finalen i fare, mener selskapet bak serien.

Av Stine Slettås Machlar

I ti uker har produksjonsselskapet Strix hatt bosted og arbeidssted på Hurdalsjøen hotell for de omkring 60 ansatte som har jobbet med «Farmen»-produksjonen.

De skulle etter planen ha bodd på hotellet i halvannen uke til, men onsdag fikk de beskjed om at de må ut søndag denne uken, på grunn av regjeringssonderingene.

Mens programmet begynte å gå for seerne tirsdag denne uken, er produksjonen snart klare for innspillingen av finalen.

VG har vært i kontakt med TV 2, som henviser til Strix. Det er de som produserer programmet for kanalen.

– Vi hadde en avtale med hotellet om at vi skulle være der en drøy uke til, men nå er vi plutselig satt på gaten, sier daglig leder i Strix, Jørgen Hermansen, til VG.

TV2 og Dagbladet omtalte saken først.

– Det å sørge for at landet får en ny regjering er viktig, og vi håper at de som nå flytter inn på Hurdal hotell får et fint opphold. Men vi kan bekrefte at dette har skapt store utfordringer for produksjonen, som det nå jobbes intensivt med å løse, sier pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl til egen kanal.

– Prøver fortsatt å finne løsninger

Den daglige lederen forteller til VG at det nå er en fare for at de ikke får fullført produksjonen av det populære TV-programmet.

– Vi prøver fortsatt å finne løsninger, men det er 60 arbeidere som nå ikke har et sted å bo, og mye utstyr vi ikke har en plass for fra mandag, så det er vanskelig, sier han og legger til:

– Begrunnelsen til hotellet er at noen ønsker hotellet eksklusivt, og at ingen skal være der samtidig. Vi opplever at dette er brudd på avtalen vi hadde med hotellet, sier han.

Mens Hermansen jobbet hardt for å finne et nytt bosted for sine ansatte, spiste representanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV middag sammen på Hurdalsjøen.

Direktør for Hurdalsjøen hotell, Pål Gjerstad, har ikke besvart VGs henvendelser torsdag kveld.

Til Dagbladet sier hotelldirektøren at han er bedt om å henvise til partiene som sitter i sonderinger på hotellet.

VG har også vært i kontakt med resepsjonen ved Hurdalsjøen hotell, som sier at de har fått beskjed om å vise videre til Arbeiderpartiet.

– Sikkerhetshensyn

På spørsmål om det er de som har bedt om å få hotellet alene svarer kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet Jarle Roheim Håkonsen følgende:

– Vi har fulgt det klare sikkerhetsrådet fra politiet om at det ikke bør være andre til stedet på hotellet. Det følte vi at vi måtte gjøre, sier kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet.

– Så dere har bedt hotellet om å sørge for at de ikke har andre gjester der?

– Ja, det ligger i det jeg sa om at vi føler vi må følge politiets sikkerhetsråd. Vi har hatt en god dialog med hotellet og de har forsikret oss at de har gitt andre gjester et tilbud i nærheten til samme pris.

– Hvilke avtaler har dere med hotellet for å kunne få eksklusiv tilgang?

– Vi har ingen avtaler på dette, men her var det politiets klare råd. Jeg har forståelse for at det er uheldig for mange og beklager de ulempene det medfører, men vi er trygge på at hotellet ivaretar de andre gjestene, sier Roheim Håkonsen.

Hermansen i Strix sier til VG at han har full forståelse for at de politiske partiene må gjøre forhandlinger, men at han ikke forstår måten de blir behandlet på.

– Vi har full forståelse for at landet trenger en ny regjering og at regjeringsforhandlinger må til, men vi har ingen forståelse for at vi ikke kan få fortsette vår produksjon på en egen del av hotellet.