DRAG-KJENDISER: Drag-Youtuber Marius Hagen, også kjent som Pamela The Pam, sitter i det faste dommerpanelet sammen med Jan Thomas. Programmet blir ledet av Janne Formoe.

Ny TV-satsing: Kjendiser i skyhøye hæler og paljetter

Tolv norske kjendiser skal kjempe så pudder og glitter spruter når TVNorge og Discovery hyller dragkulturen i en ny TV-serie.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver Discovery i en pressemelding onsdag.

– Vi har bare spilt inn ett program, men jeg kan allerede nå love at dette er noe av det gøyeste jeg har vært med på å lage på norsk TV, sier Jan Thomas, som er hoveddommer i «Drag Me Out» som har premiere denne våren.

Les også Brooklyn Decker fikk en sønn To har blitt tre for modell og skuespiller Brooklyn Decker (28) og tennisspiller Andy Roddick (33).

Og blant kjendisene som stiller i skyhøye hæler og kler seg i fjær og paljetter er Stian «Staysman» Thorbjørnsen, Herman Dahl, Didrik Solli-Tangen, Magnus Devold, Sigrid Bonde Tusvik, Eskil Pedersen, Erik Follestad, Petter Pilgaard og Leif Einar «Lothepus» Lothe.

– Det er en fest å være vitne til tolv norske kjendiser ta sin jomfrutur som dragqueens, sier Jan Thomas videre.

Les også Forteller om sin første sexopplevelse

Magnus Vatn, programdirektør i Discovery, er ikke i tvil om at dette blir årets villeste TV-fest.

– Men «Drag Me Out» er også med på å markere skeivt kulturår 2022. I år er det 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge, og frontlinjen i kampen om denne lovendringen var dragqueens, sier Vatn.

Managementselskapet til Erik Follestad, som er en av deltagerne i dette programmet, er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.