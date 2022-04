UENIGE: – Det er ingenting som er forandret i situasjonen med Altibox, sier TV 2s kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Sarah Willand

TV 2 om Altibox-konflikten: − Samarbeidet er avsluttet

Altibox sier de har gitt beskjed til TV 2 om at de er villige til å forhandle om en ny avtale. Distributøren opplyser at de har kommet med et motforslag. - Samarbeidet er avsluttet, svarer TV 2

Av Jørn Pettersen

Kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox opplyser til VG at 530.000 kunder og rundt en million seere fortsatt blir møtt med svarte TV 2-skjermer. Slik det har vært siden 1. april.

– Vi fikk et tilbud om en ny avtale fra TV 2, 10. mars. Den kunne ikke vi godta, og 17. mars sendte vi et mottilbud til TV 2 hvor vi skisserte hva som ville være en naturlig avtale sett fra vårt ståsted. Men 23. mars fikk vi beskjed om at TV 2 ville forlate forhandlingsbordet. 31. mars sendte Altibox et tilbud til TV 2 om å fortsette med dagens vilkår frem til sommeren slik at vi kunne få mer tid på oss. Det takket TV 2 nei til. Men vi er fortsatt klare til å forhandle dersom TV 2 ønsker det, sier Andreas Veggeland.

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Sarah Wiland i TV 2 svarer slik i en SMS til VG.

– Det er jo litt rart. Jeg vet ikke hvorfor Altibox ønsker å skape et inntrykk av det fortsatt foregår forhandlinger. Det er altså ikke riktig. Det er ingenting som er forandret i situasjonen med Altibox. Samarbeidet er avsluttet.

– Det å ikke ville forhandle også er måte å forhandle på, mener Veggeland på sin side.

– Vi ønsker ikke å kjøpe et produkt hvor våre kunder blir påtvunget innhold de ikke ønsker å se på. Vi er mer opptatt av hva våre kunder vil kjøpe enn hva TV 2 ønsker å selge, fortsetter Veggeland.

Til tross for at 530.000 Altibox-kunder nå har vært uten TV 2s kanaler siden 1. april, sier Veggeland at de ikke opplever et press fra kundene sine om å inngå en ny avtale med TV 2.

– Et overraskende stort flertall av våre kunder er glade for at vi kjemper for deres valgfrihet, sier kommunikasjonssjefen.

Han vil heller ikke karakterisere den pågående situasjonen med TV 2 som har resultert i at Altibox-kundene ikke får se TV 2s kanaler som en konflikt.

– Vi har i utgangspunktet ikke noe usagt med TV 2, men vi er uenige om hva som er kundevennlig. Men vi kan samtidig ikke tvinge TV 2 til å gå i dialog med oss, sier Andreas Veggeland.

– Så lenge Altibox ønsker en helt annen modell enn den vi har tilbud andre distrubitører i markedet og et helt annet produkt enn TV 2 selger, er det heller ikke grunnlag for å starte nye forhandlinger, skriver Willand videre i SMSen til VG.