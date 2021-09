Disse er med i ny sesong av «Ikke lov å le på hytta»

Selv om Mads Hansen er fornøyd med de nye deltagerne i «Ikke lov å le på hytta», er det flere kjente profiler han ville hatt med, som ikke fikk lov av sine kanaler: – Synd, sier han.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg var kjempefornøyd i forkant av innspillingen, og er enda mer fornøyd i etterkant, sier Mads Hansen om deltagerne i den nye sesongen av «Ikke lov å le på hytta».

Den første sesongen gjorde stor suksess på VGTV og VG+, og episodene har til sammen flere millioner avspillinger.

17. september er det klart for en ny sesong, med helt nye deltagere som programleder Mads Hansen tror blir tatt godt imot.

– Jeg kan dessuten nesten garantere at dette er første og siste gangen man har mulighet til å se Magnus Carlsen i noe som ligner reality.

KLAR FOR REALITY: Mads Hansen sier seerne kan glede seg til å se sjakkspiller Magnus Carlsen i «Ikke lov å le på hytta».

Verdensmesteren i sjakk er nemlig en av tolv deltagere i sesong to. Utenom Carlsen er disse deltagerne med fra start:

Komiker og programleder Stian Blipp (31)

VGTV-profil og influencer Vegard Harm (25)

Komiker Ahmed Mamow (30)

Youtuber Martha Leivestad (26)

Komiker Henrik Fladseth (32)

TV-profil Einar Tørnquist (39)

Komiker Martin Beyer-Olsen (41)

Skuespiller Kristin Jess Rodin (33)

Tidligere håndballstjerne og TV-profil Mia Hundvin (44)

I tillegg kommer Linnéa Myhre (31) og Jakob Schøyen Andersen (31) inn som hemmelige utfordrere underveis.

IKKE LOV Å LE: Kristin Jess Rodin, Vegard Harm, Einar Tørnquist og Martha Leivestad er blant dem som skal prøve å få hverandre til å le, uten å le selv.

– Vi har tenkt miks, og prøvd å få med både etablerte programledere og komikere, og noen som er litt mindre kjent, sier Hansen.

Nytt i denne sesongen er at personen som står igjen til slutt stikker av med en pengepremie på 100.000 kroner.

Konseptet er derimot det samme som sist: Deltagerne er plassert i en hytte og det er ikke lov å le. De får minuspoeng hver gang de selv ler eller smiler, og plusspoeng hver gang de får andre til å le eller smile.

– I sesong 1 var etter min mening andre halvdel atskillig svakere enn den første. For å unngå det i år har vi lagt til en del nye elementer.

– I tillegg har vi gjort en del andre forandringer, men når det er sagt: de som hatet sesong 1 kommer neppe til like sesong 2 heller, sier Hansen

Programleder Mads Hansen sier de har prøvd å få med både etablerte programledere og komikere, og noen som er litt mindre kjent.

Flere måtte takke nei

Og selv om Hansen er fornøyd med casten, er det flere andre han skulle likt og hatt med i den nye sesongen.

– I castingprosessen hadde vi en noen utfordringer med enkelte kanaler. Flere andre kjente profiler som hadde kjempelyst å være med, og som egentlig sa ja, måtte droppes fordi de fikk nei av sine respektive kanaler.

– Hva tenker du om det?

– Jeg synes jo det er synd, men da får vi heller håpe på grønt lys ved neste korsvei.

– Betyr dette at dere allerede er i gang med sesong 3?

– Nei, det har vi foreløpig ikke ofret en eneste tanke.

– Nervøs

For VG+ abonnenter blir alle syv episodene tilgjengelig fra 17. september, og i år som i fjor, er hele sesongen spilt inn på én dag.

– Det graves etter hvert ordentlig dypt på slutten der. Vi startet innspilling klokken 11 på dagtid, og var ikke ferdige før klokken 02 på natten. Så når du har prøvd å få noen til å le i 15 timer må du ganske langt ned i verktøykassen for å hente frem noe som funker.

– Hvordan tror du denne sesongen blir tatt imot?

– Jeg er spent og nervøs. Jeg synes jo at det er veldig bra, men når man har brukt så mye tid, tanker og krefter på et prosjekt, så er man jo spent på hvordan det mottas. Jeg har jo skikkelig lyst at det skal bli tatt godt imot, så jeg krysser alle fingre for at det blir det.

