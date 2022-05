TROFEET: Ukrainske Kalush Orchestra etter å ha blitt kåret til vinnere i Torino lørdag.

Eurovision-vinnerne Kalush Orchestra vil selge statuetten

Kalush Orchestra skal ha bestemt seg for å auksjonere bort Eurovision-trofeet til inntekt for det ukrainske militæret.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det melder nettstedet MENAFN, som siterer en reporter fra det ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform. Også britiske The Guardian siterer nyheten.

Reporteren fulgte med på en Zoom-seanse, altså en videosending, der vokalist i hiphopgruppen Kalush Orchestra, Oleh Psiuk, informerte om at de vil selge statuetten for en veldedig sak.

– Vi planlegger å auksjonere bort og donere alle pengene til et fond som hjelper militære styrker og Ukraina. Vi har til gode å velge ut hvilket, forklarte Psiuk.

Han skal ha fremhevet alle pengeinnsamlinger som andre land har trådt til med etter at Ukraina ble invadert av Russland.

– Etter vår oppfatning vil vi motiver andre ved å gjøre dette, sier vokalisten om beslutningen om å selge trofeet.

– Vi tror det vil gagne Ukraina. Jeg håper å se en heftig sum, men vil ikke oppgi noe beløp. Vi får se.

Også ukrainske Euromaidan Press omtaler saken på Twitter:

Bandet, som vant etter å ha vært storfavoritter, takket samtlige for støtten fra resten av verden.

– Jeg er glad for at jeg kunne bidra med så gode nyheter, for det er ikke mange av dem. Allerede nå kan jeg se hvordan dette har oppmuntret nasjonen vår. Jeg er glad for at all innsatsen ikke var forgjeves, uttalte Psiuk.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er stolt over gruppas triumf i helgen.

– Neste år vil Ukraina være vertskap for Eurovision! skrev han i en gratulasjonsmelding, der han uttrykte håp om å arrangere sangkonkurransen i «et fritt Mariupol».