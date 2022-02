POSERER: I 2019 var VG i kontakt med mannen til høyre i bildet, som tilbrakte mye tid med Simon Leviev. Han ønsket ikke å stille til intervju.

Mann krever 30 millioner i erstatning fra Netflix

En mann krever tre millioner euro – over 30 millioner kroner – i erstatning fra Netflix etter måten han er blitt fremstilt på i «Tindersvindler»-dokumentaren.

Det opplyser mannens advokat, Joanna Parafianowicz, til VG.

Hun mener hennes klient er blitt «frarøvet sine helt elementære rettigheter» av strømmegiganten. Advokaten peker på retten til anonymitet og reagerer på at helt personlige opplysninger og data blir brukt i en offentlig sammenheng som dette.

Mannen som krever erstatning av Netflix er å se på en rekke bilder sammen med Simon Leviev i dokumentaren «The Tinder Swindler», som er basert på en VG-avsløring fra 2019.

I flere år lurte han en rekke kvinner, utleiere og familier for millioner av kroner – for å finansiere sitt eget luksusforbruk.

– Denne dokumentaren handler ikke om min klient. Han er aldri blitt anklaget for noe i forbindelse med denne saken. Han har aldri vært involvert i Simon Levievs forretninger. Likevel er det mange seere som assosierer han med Levievs oppførsel. Netflix-produksjonen har heller aldri spurt min klient om tillatelse til å publiserer bildet av ham – eller bedt om en kommentar i denne saken, skriver advokat Joanna Parafianowicz i en e-post.

I et brev til Netflix’ kontorer i Amsterdam – og som hun har lagt ut på sin offentlige Facebook-side – krever advokaten på vegne av sin klient en erstatning på til sammen tre millioner euro som fordeler seg slik:

To millioner euro for tort og svie.

Én million euro i kompensasjon for at mannen ikke lenger kan utøve sitt yrke.

Etter dagens kurs tilsvarer summen over 30 millioner norske kroner.

Gjennom sitt norske kommunikasjonsbyrå Släger skriver Netflix at de ikke ønsker å kommentere denne saken.

Dokumentarfilmen «The Tinder Swindler», som er basert på VG-saken «Tindersvindleren», topper nå Netflix-listen over ukens ti mest sette filmer. Filmen ligger også på topp 10-listen i 92 land – og er sett 45.8 millioner timer til sammen, ifølge strømmeselskapets ukentlige visningsliste.

– Som et resultatet av den uventede publiseringen av denne filmen – og dens umiddelbare popularitet, har min klient mistet all anonymitet i løpet av en dag, muligheten til å utøve sitt yrke – sannsynligvis for alltid og ikke minst tap av omdømme. Mannen er nå i en dårlig mental tilstand. Vi mener begge at selv ikke en gigant som Netflix kan krenke de mest elementære menneskerettigheter på denne måten, skriver Parafianowicz i e-posten til VG.

Det var sommeren 2021 det ble kjent at Netflix hadde kjøpt rettighetene til «Tindersvindleren» - basert på VG-avsløringen med samme navn. Dokumentaren hadde premiere 2. februar på Netflix.

VGs anmelder trillet terningkast fire og konkluderte blant annet med dette:

«Det er selvsagt en aldri så liten svakhet ved «The Tinder Swindler» at heller ikke regissør Felicity Morris har fått svindleren i tale. Morris, som har produsert dokumentarer om nettbasert svindel før, lener seg ellers tungt på innsatsen som ble lagt ned av journalistene i Oslo».

Til info: VG-journalist Natalie Remøe Hansen, som har vært med å lage denne saken, figurerer også i Netflix-dokumentaren «Tindersvindleren»