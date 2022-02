SVINDLER I SELFIE-SOL: Julia Garner i «Inventing Anna».

TV-anmeldelse «Inventing Anna»: Irriterende Anna

«Inventing Anna» er minst seks timer for lang.

Av Morten Ståle Nilsen

«Inventing Anna»

Amerikansk drama i ni episoder

Premiere på Netflix fredag 11. februar

Serieskaper: Shonda Rhimes

Regi: David Frankel, Nzingha Stewart, Tom Verica

Med: Julia Garner, Anna Chlumsky, Alexis Floyd, Laverne Cox, Katie Lowes, Arian Moayed, Anders Holm

I 2018 benket «alle» seg for å lese en artikkel av Jessica Pressler i New York Magazine. Den virale slageren fortalte historien om den russiskfødte Anna Sorokin: En svindler som hadde utgitt seg for å være en tysk milliardærarving kalt Anna Delvey, og med det klart å tvinne deler av New Yorks sosietets-elite rundt sin i realiteten lutfattige lillefinger.

Det var fristende å heie på den unge, frekke lurendreieren. Mange av menneskene hun hadde fått innpass hos – folk i finans-, kunst-, teknologi- og moteverdenen – var «énprosentere» det er lett å føle avsky for. Ingen gråter for milliardærer, banker og luksushoteller. You go, girl!

At Delvey narret sine mindre bemidlede venninner også – en hotellresepsjonist (Alexis Floyd), en personlig trener (Laverne Cox) og en tomskallet Vanity Fair-journalist ved navn Rachel Williams (Katie Lowes) – var riktignok et skår i gleden. Men det er vanskelig å motstå en svindler med stil. I enkelte miljøer ble Delvey en folkehelt.

MED PÅ OPPGANGEN, MED PÅ FALLET: Alexis Floyd i «Inventing Anne».

Nå er selvfølgelig serien her. Den er meningsløst lang – ti timer – og, som Sorokin selv, overhodet ikke til å stole på. Mye av det vi blir fortalt i «Inventing Anna» er ren fiksjon og fri fantasi, og flere av karakterene er oppfunnet ens ærend. Ikke noe galt i det, isolert sett. I hvert fall ikke all den tid serien er påpasselig med å kalle seg «inspirert av virkelige hendelser», og minner oss om det i starten av hver episode.

Men gjør alt dette «nye» stoffet serien noen tjenester? Nei, det synes jeg ikke. Det gjør den ufokusert og vaklende. Og igjen: Helt uhorvelig lang.

«Inventing Anna» forteller historien om svindleren sett fra en rekke forskjellige perspektiver. De respektive episodene er skrevet og regissert av ulike krefter, hvilket utvilsomt er noe av årsaken til at «Inventing Anna» aldri finner en rytme eller en flyt, og ei heller en spenningskurve.

Det er som om serien starter og stopper og begynner på nytt – igjen og igjen. Problemet blir større av at de mindre historiene, om menneskene som ikke er Anna, føles både underutviklede og grunnleggende uinteressante (unntak: den om Williams).

«DU GJORDE HVA?!?»: Omtrent som dette ser Anna Chlumsky ut gjennom hele «Inventing Anna».

Anna Chlumsky spiller Vivian (en stand-in for Pressler), en høygravid journalist som må stå hardt på for å overbevise sine mannlige redaktører om at «storyen» om Delvey fortjener oksygen og spalteplass.

Fortellingen om henne – den brave journalisten som må kjempe mot klokken, kjipe sjefer og et intervjuobjekt, Anna, som ikke akkurat «åpner opp» sånn uten videre – er langt mindre medrivende enn den burde vært.

«Inventing Anna» gir Vivian et privatliv (med Jack, spilt av Anders Holm) og et arbeidsliv (hun holder til i «Scriberia», området i redaksjonslokalet der de aldrende og uhippe journalistene stues bort). Målet med det siste har trolig vært å tilføre litt arbeidsplass-dramakomedie à la «The Devil Wears Prada» (2006).

Men det blir ikke noe schwung over denne delen av serien. Og Chlumsky overspiller noe innmari. Mimikken hennes er konstant forferdet, overrasket og himmelfallen. Øynene er vidåpne, som på en tegneseriefigur i sjokk. Som journalist virker hun å være rimelig bortreist: Det går flere dager med «graving» før noen ymter frempå for henne at det kanskje kan være spor å finne på Delveys Instagram-konto.

ET LIV PÅ FØRSTE KLASSE: Julia Garner i «Inventing Anna».

Heller ikke plottråden om Delveys advokat (Arian Moayed) går noe sted. Den gjør spilletiden lengre. Det er alt.

Julia Garner er på sin side unektelig besnærende som Delvey, en hovmodig sosiopat som later til å ha vært frakoblet virkeligheten fra barnsben av. Aksenten skuespilleren har komponert for henne, er vilt «eksperimentell». Men den står godt til det irriterende og utrivelige mennesket. Anna Delvey, virker det som, er ikke helt av denne verden.

Med jevne mellomrom prøver «Inventing Anna» å reise en «intellektuell» overbygning. Av og til, når den husker det, pynter serien seg med lett feministiske fjær. Andre ganger dytter den frem Anna som et «symptom på sin tid», en peak millennial, og retter en formanende pekefinger mot samtidens tomhet, sosiale medier, statusjag og slike ting.

Men det er en bedagelig, grunn type moralisme. At Donald Trump snakker på en TV i bakgrunnen, og noen diskuterer Fyre-festivalen over et frokostbord, er ikke tilstrekkelig til å gi «Inventing Anna» den samfunnskritiske kloen den i sine mer høyttravende stunder skyter etter. Stort sett faller serien i nøyaktig de samme «livsstilene til de rike og berømte»-fellene den bedyrer å stille seg til doms over, akkompagnert av et lydspor bestående av mega-materialistisk hip hop.

IRRITERENDE OG UTRIVELIG: Julia Garner i «Inventing Anna».

Den klarer ikke stille noen tilfredsstillende diagnose på hovedpersonen heller. Vivian drar til byen i Tyskland der Anna vokste opp, og treffer foreldrene hennes for å komme til bunns i «mysteriet». Hun lurer på om det hele kan ha noe med Sovjetunionens oppløsning og søkkrike oligarker å gjøre.

Til slutt må serien vedgå at Anna Delvey sannsynligvis bare var en av disse perfekte stormene av narsissisme og frekkhetens nådegave som dukker opp fra tid til annen. En bedrager med en fin nok garderobe, og en «kongelig» nok væremåte, til at folk som virkelig burde ha visst bedre, tok henne på alvor.

Men problemet er ikke egentlig perspektivene. Problemet er proporsjonene. Jessica Presslers artikkel var på om lag 50.000 tegn. Unnagjort på en halvtime, og mye bedre underholdning enn denne uanstendig elefantsyke TV-serien.

