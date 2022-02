HOVEDPERSON: Arif blir hyllet av de andre deltagerne i kveldens episode av «Hver gang vi møtes.

Hedrer Arif i «Hver gang vi møtes» – VG anmelder låt for låt

I sesongens sjette runde av «Hver gang vi møtes» er det Arif (35) som blir hyllet av de andre artistene. Er du enig med VGs anmelder?

Rapperen som er blitt en av Norges største under eget fornavn, blir hyllet av sine medartister under lørdagens sending.

I januar 2013 vant Arif NRK Urørt-finalen, og i 2015 vant han Spellemannprisen i klassen urban for albumet HighEnd / Asfalt.

De som er samlet for å hedre og tolke Arifs låter, er: Bernhoft, Myra, Maj Britt Andersen, Øystein Greni, Anna of the North og Stig Brenner.

Andreas «TIX» Haukeland synger ikke på Arifs dag. Sist lørdag var det Anna of The North som ikke sang, da artistene skulle hedre Bernhoft.

Årets sesong av TV2s «Hver gang vi møtes» ble spilt inn på Kjerringøy i fjor sommer.

