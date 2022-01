I NÆRMILJØET: Hjemme på Ekeberg i Oslo tenker Jarle Bernhoft på at han faktisk har vært litt heldig under pandemien. – Jeg har vel egentlig hatt litt flaks og fått holde på ganske mye etter at albumet mitt kom i fjor høst. Jeg reiste mye solo og holdt intimkonserter – kun en mann, gitar og mikrofon som ikke utgjør store kostnader – og rakk å turnere både i Norge og Europa i den lille åpningen som var sist høst. Kanskje var det karma – eller karma som må betales tilbake på et tidspunkt!

Jarle Bernhoft: − Jeg har hatt litt flaks

For Jarle Bernhoft (45) betydde årets «Hver gang vi møtes»-sesong et helt spesielt gjensyn.

Den profilerte artisten – Årets Spellemann fra 2011 – tilbrakte nemlig hver eneste sommer i barndommen på Kjerringøy utenfor Bodø, der hans far er fra.

På Kjerringøy ble også årets sesong av TV2s «Hver gang vi møtes» spilt inn i fjor sommer.

Lørdag kveld er det Bernhofts tur til å sitte ved enden av bordet og bli hedret for sin karriere.

– Far tilbrakte tiden der under krigen, forteller Bernhoft, som ellers er vokst opp i Nittedal nord for Oslo.

– Hans foreldre bodde i Bodø, men det var jo en krigssone. Da ble det til at de sendte barna ut «på landet». Selv tilbrakte jeg hver sommer der frem til jeg var rundt 15 år. Da var det bare å pakke bilen full, legge båten på hengeren og kjøre av gårde. Jeg tror vi brukte to dager bare opp til Bodø fra Nittedal. Og den båten var tung! Det var over Dovrefjell; motoren koker. Over Saltfjellet; motoren koker!

Han flirer godt av minnene. Bernhoft innrømmer glatt at han ble rørt over endelig å være tilbake i barndommens paradis.

– Det må være 15 år siden jeg besøkte Kjerringøy sist, men jeg var der også med NRKs Sommerskuta noen uker i forveien. Før det hadde jeg bare seilt forbi på turné. Da stakk det godt i meg. Litt snålt egentlig, men jeg føler på en tilhørighet til Kjerringøy – bånd og røtter som betyr mer for meg enn hva Oslo gjør.

– Hva er det som trigger denne tilhørigheten?

– Jeg tror det må være noe med de fjellene. Og lyset, som er helt spesielt – du ser ikke dette lyset andre steder. Og så har jeg mange minner om lukt – lukten av saltvann, råtten tang og fjæresteiner. Skrikene fra måsene. Jeg blir hensatt til en barndomsgreie når jeg kommer tilbake dit, sier Bernhoft, som legger til at det neppe blir 15 år til neste gang han kommer til Kjerringøy.

Selvfølgelig snakket han også med sin far på telefon flere ganger under oppholdet. Én av samtalene husker han ekstra godt.

UNG FISKER: Jarle Bernhoft i litt yngre dager, på Kjerringøy.

– Vi hadde en fantastisk samtale på en av solskinnsdagene der oppe. Jeg ringte ham på FaceTime på vei ned til brygga og naustet der båten vår pleide å ligge og viste ham det. Det var helt blikkstille og solen varmet. Akkurat da jeg tenkte at dette kan bare ikke bli bedre, kommer det en svær kongeørn susende rett over hodet mitt – svooosh ...

Det var ikke bare gjensynet med Kjerringøy som la til en ekstra dimensjon til livet hans – det gjorde også hans kolleger rundt bordet; Myra, Maj Britt Andersen, Anna (of the North) Lotterud, Arif (Salum), Øystein Greni, Andreas «TIX» Haukeland og Stig Brenner.

Sistnevnte begynner sin halve sesong i lørdagens program.

EKTE PAR: Lisa Sjødin med Jarle.

– Det var altså en dritbra gjeng. Jeg har hørt en del coverversjoner av mine egne låter, og det går mange dårlige på én god, for å si det sånn. Men her er det bare nydelige versjoner og ikke et program jeg kommer til å lide meg gjennom, tvert om! Ta Andreas, for eksempel – han tar en setning fra min låt, oversetter den og lager en helt ny låt. Det ville vært et ran om jeg ikke fikk royalty på den, mener Jarle Bernhoft.

På sin kveld som hedersgjest, får han også gjensyn med nok et minne, et minne som faktisk handler om en annen rundt bordet, Øystein Greni. Jarle Bernhoft trakterte nemlig bassen i Bigbang noen korte måneder i 2006.

– Jeg tror genuint at Øystein den gangen hadde et ønske om å slippe tømmene litt, la andre komme inn som låtskrivere, men så oppdaget han at det likevel ikke gikk. Og for all del; det er jo hans band! Jeg var ikke kjempeoverrasket, heller litt forberedt på at det kunne skje.

GUTTA PÅ TUR: Selvfølgelig måtte det fiskes! Fra venstre Jarle Bernhoft, Stig Brenner og Arif (Salum).

– Var du selv for ambisiøs til kun å være et bandmedlem?

– Nei, jeg var ikke veldig ambisiøs. Jeg hadde nettopp kommet ut av Span og hadde spilt med andre, blant annet Kristin Asbjørnsen og studerte egentlig på Blindern. Det er klart at jeg også hadde et ønske om å ytre meg musikalsk, men det kunne like gjerne ha skjedd som bassist i Bigbang. Det var litt trist også, jeg tror at det kunne ha blitt jævlig bra om det hadde fungert.