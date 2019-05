FATTIGERE: Programleder Espen Fiveland. Foto: Marit Hommedal/ NTB scanpix

«God morgen Norge»-programleder: – Et stort tap for TV 2

– Dette er et stort tap for TV 2 og for det redaksjonelle miljøet i kanalen. Mye av sjelen og kreativiteten blir borte, mens rutinearbeidet blir igjen, sier «God morgen Norge»-programleder Espen Fiveland.

Uttalelsen til VG kommer etter at det onsdag ble klart at TV 2 setter ut produksjonen av «God morgen Norge» til produksjonsselskapet Mastiff. Dermed forsvinner også 31 TV 2-medarbeidere ut døren.

– TV 2 blir fattigere når kanalen mister den kraften som ligger i «God morgen, Norge», den kraften som ligger i 31 ansatte som har en annen innfallsvinkel enn dem som bare jobber med hard news, sier Fiveland.

Han forteller at alle han kjenner i TV 2 har vært imot å sette ut «God morgen, Norge».

– Det gjelder også dem som jobber på nyhet, fortsetter Fiveland.

TO UT – EN BLIR: Espen Fiveland og Desta Marie Beeder må slutte i TV 2, mens Wenche Andersen forblir ansatt. Men de skal fortsatt jobbe med «God morgen, Norge» alle tre. Foto: Marit Hommedal/ NTB scanpix

Men ikke alle blir med over til Mastiff. Vår Staude (52) og Wenche Andersen (64) blir i TV 2-systemet, men fortsetter å jobbe i «God morgen Norge»-redaksjonen, mens programleder-kollegene Espen Fiveland, Desta Marie Beeder og Peter Bubresko blir ansatt i Mastiff.

– Frykter du at dette kan skape et A-lag og et B-lag?

– Ledelsen har sikkert sine gode grunner til at noen blir igjen i TV 2. Jeg for min del er mest opptatt av hvordan programmet kommer ut av det som skjer nå.

På dagens møte fortalte konsernsjef og sjefredaktør Olav Sandnes (47) at TV 2 har inngått en femårig produksjonsavtale for «God morgen Norge». Men på spørsmål fra VG om hvor trygge de ansatte vil være etter overdragelsen, svarer Sandnes at han ikke kan garantere for at de øvrige ansatte beholder jobbene i Mastiff etter at avtalen på fem år er gått ut.

– Jeg må innrømme at jeg er mer usikker på dette med jobbsikkerheten nå enn jeg var i går. Men jeg har sett positivt på dette ganske lenge nå – og ser flere muligheter i Mastiff som har flere større produksjoner enn TV 2 som nå har satt ut 70 prosent av sine produksjoner, sier Fiveland.

