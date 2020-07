«THE CROWN»: Skuespiller Imelda Staunton (64) tar over kronen fra Olivia Colman. Staunton spiller dronning Elisabeth i seriens to siste sesonger. Foto: AP

Netflix bekrefter sjette sesong av «The Crown»

Det kommer en sjette og siste sesong av «The Crown» og kronen sendes videre til skuespiller Imelda Staunton (64).

Netflix bekrefter på Twitter nyheten om at de tidligere fem annonserte sesongene av serien om den britiske kongefamilien får en sjette og siste sesong.

I en uttalelse sier manusforfatter og skaperen bak serien, Peter Morgan, at det under planleggingen av femte sesong ble klart at serien trengte en ytterligere sesong.

– Dette for å yte historiens riksdom og kompleksitet rettferdighet. Derfor går vi tilbake til den opprinnelige planen som var å gjøre seks sesonger, sier Morgan i uttalelsen.

Kronen går videre

«Så for å oppsummere, vi har en sesong til med dronning Olivia Colman, før hun gir kronen til Imelda Staunton. Vi er bare halvveis,» skriver Netflix avslutningsvis.

Imelda Staunton (64) er blant annet kjent fra «Harry Potter»-filmene, hvor hun har spilt rollen som Dolores Umbridge, eller Venke Dolorosa Uffert som hun kalles på norsk.

Under hver andre sesong av «The Crown» skiftes rollefigurene ut. Rollen som dronning Elisabeth har tidligere blitt spilt av nevnte Olivia Colman (46). Skuespiller Claire Foy (36) spilte rollen i de to første sesongene.

Rollen som prinsesse Margaret er det Lesley Manville (64) som tar over fra sesong fem. Sesong tre og fire er det Helena Bonham Carter (54) som spiller rollen som dronningens søster, som først ble introdusert av skuespiller Vanessa Kirby (32) under de to første sesongene.

Hver av sesongene av «The Crown» dekker omtrent et tiår av dronning Elisabeths liv.

Olivia Colman spiller dronning Elisabeth i sesong tre av «The Crown». Se video under:

Under sesong tre av det kongelige dramaet ble det også antydet en kongelig affære, noe som fikk dronning Elizabeths tidligere pressesekretær til å gå hardt ut mot utroskapsrykter.

