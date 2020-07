DEN BLEKE REVOLUSJONÆRE: Alden Ehrenreich i «Brave New World». Foto: Peacock / Episodic / HBO Nordic

TV-serieanmeldelse «Brave New World»: Middelmådige nye verden

Aldous Huxleys berømte roman som steril science fiction-såpe.

«Brave New World»

Amerikansk science fiction-serie i ni deler

På HBO Nordic 16. juli

Serieskaper: David Wiener, basert på Aldous Huxleys roman

Regi: Owen Harris, Aofie McArdle, Andrij Parekh, Craig Zisk, Ellen Kuras

Med: Alden Ehrenreich, Jessica Brown Findlay, Harry Lloyd, Kylie Bunbury, Demi Moore, Lara Peake, Nina Sosanya

Det er underlig at det aldri er blitt skikkelig Hollywood-film av Aldous Huxleys skoledannende science fiction-dystopi/satire «Vidunderlige nye verden» («Brave New World», 1932).

Det er kommet et par TV-filmer. Og Ridley Scott hadde planer om å prøve seg så sent som i 2009, med Leonardo DiCaprio på laget. Han ga opp: «Når du analyserer «Vidunderlige nye verden» på nytt … kanskje den burde forbli en bok. Jeg vet ikke. Vi prøvde», uttalte regissøren til Collider i 2012.

Selveste Steven Spielberg snappet opp rettighetene i 2015. Men det er dessverre ikke han som står bak serieversjonen av «Brave New World» som nå kommer til HBO Nordic, via det nye amerikanske strømmeselskapet Peacock.

ALT DU VIL HA, IDET DU VIL HA DET: Kylie Bunbury i «Brave New World». Foto: Peacock / Episodic / HBO Nordic

Denne «Vidunderlige nye verden», «skapt» av David Wiener, har et utall manusforfattere og nesten like mange regissører på lønningslisten og bærer dessverre preg av det. Det er en serie som er veldig usikker på hva den vil.

Det filosofiske og satiriske innholdet i Huxleys roman, som de fleste vil peke på som det mest sentrale ved den, synes ikke å interessere Wiener all verden. Og selv om de tre første episodene holder seg ganske tett til originalforelegget, har det vært nødvendig med visse «forsterkninger».

For det første er historien bygget ut med et par sub-plott, sannsynligvis fordi det er meningen at serien skal rulle og gå så lenge det er noen som gidder å se på (slik amerikanske serier helst skal). For det andre karakteren Lenina Crowne blitt en slags hovedperson i fortellingen.

UTILPASS «ALPHA»: Harry Lloyd i «Brave New World». Foto: Peacock / Episodic / HBO Nordic

Vi er i New London i fremtiden, der alle er unge, vakre og seksuelt tilgjengelige. Monogami, familie og penger er forbudt, menneskene avles frem i laboratorier, samfunnet er delt opp i strikse hierarkier. Alle medisinerer seg selv med Soma, en slags blanding av lykkepiller og ecstasy. Folk kunne ikke hatt det bedre. Eller?

Bernard Marx (Lloyd) er en alpha, og således på toppen av næringskjeden. Det bare føles ikke slik. Han er utilpass, og muligens aseksuell. Han føler likevel en slags dragning mot Lenina (Brown Findlay), en beta som har ulovlige drømmer om faste forhold.

De to blir sendt på ferie til «The Savage Lands» for å komme på bedre tanker. Der lever de primitive menneskene på gamlemåten, og fungerer som «white trash»-sirkusattraksjoner, paradert til spott og spe for de nye, perfekte menneskene.

KASTET UT AV PARADIS: Demi Moore i «Brave New World». Foto: Peacock / Episodic / HBO Nordic

Bernard og Lenina vet det ikke, men det er en revolusjon på gang blant «villmennene». Den involverer John (en klønete Ehrenreich, fra «Solo: A Star Wars Story», 2018) og den biologiske moren hans, Linda (Moore). Sistnevnte levde en gang i New London. Og hun vil tilbake.

Som vi skjønner: Parallellene til «Westworld» er mange. Det er en sammenligning som den sterile «Brave New World» ikke kommer godt ut.

Produksjonsdesignen er lekker, som den må være. Og det er noen fiffige visuelle ideer å spore. Ja, og så er det mye naken hud, primært i form av orgiescener.

VELKOMMEN TIL WHITE TRASH-SIRKUSET: Alden Ehrenreich og Lara Peake i «Brave New World». Foto: Peacock / Episodic / HBO Nordic

Men bryr vi oss noe om menneskene? Om forholdene de lever under? Etter tre episoder: Nei. Serieversjonen av «Brave New World» synes å ha blitt til i et vakuum – den makter ikke å si noe om vår tid. Det er besynderlig, all den tid originalmaterialet nærmest tigger om å bli oppdatert til å handle om moderne fenomener: Vårt forhold til teknologi, for eksempel, og/eller økende økonomiske ulikheter.

Huxleys roman ble utgitt i en periode i historien da troen på politiske utopier og «perfekte samfunn» var på sitt mest febrile. Få tror på slike i 2020. Denne nye serien kunne likevel, med enkle grep, vært mye mer relevant for vår egen tid enn den er blitt.

VIDUNDERLIGE NYE FRISYRE: Hannah John-Kamen i «Brave New World». Foto: Peacock / Episodic / HBO Nordic

Karakterene føles like flate som følelseslivet til de Soma-komatøse New London-beboerne. Og den nye historien? Den om en epsilon (fra den laveste kasten) som dør under mystiske omstendigheter? Den synes ikke å gå noe sted.

Det er pent, kaldt og forbløffende lite engasjerende. Kanskje Ridley Scott hadde rett. Kanskje «Vidunderlige nye verden» burde forblitt en roman.

Publisert: 16.07.20 kl. 19:28

