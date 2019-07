NYFORLOVET: Bindi Irwin og kjæresten Chandler Powell på Hollywood Walk of Fame-seremonien til avdøde Steve Irwin i fjor. Foto: MARK RALSTON / AFP

Krokodillejegerens datter Bindi Irwin gifter seg

Steve Irwins datter Bindi (21) ble fridd til onsdag – på sin egen bursdag.

Nå nettopp

Den australske 21-åringen melder gledesstrålende om forlovelsen på Instagram, der hun har over 2,4 millioner følgere.

«Jeg sa «ja» og «for evig» på bursdagen min 24. juli til mitt livs store kjærlighet», skriver hun under et bilde av seg og sin utkårede, amerikanske Chandler Powell (22). De to har holdt sammen siden hun var 15 og han 16.

Husker du? Bindi Irwin (8) hedret pappa foran hele verden

«Chandler, for snart seks år siden forelsket jeg meg i deg, og hver dag siden har være en virvelvind av eventyr og sann lykke. Jeg ser så frem til å tilbringe hele vår» fremtid som mann og kone», legger hun til.

(Artikkelen fortsetter under posten)

Bindi Irwins berømte far, «krokodillejegeren» Steve Irwin, døde for 10 år siden etter at han ble stukket av en rokke på Great Barrier Reef under filmingen av en dokumentar. Irwin dro selv ut den giftige piggrokke-piggen før han besvimte og døde – bare 44 år gammel.

Trist skjebne: Filmet krokodillejegerens dødskamp

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TV-KJENDIS: Steve Irwin døde 4. september 2006. Foto: JUSTIN SULLIVAN / Getty Images North America

Siden har datteren fulgt i hans fotspor og prøvd å videreføre hans arv.

Allerede i 2007 var hun med i TV-programmet «Bindi i jungelen», som var et barneprogram i Australia. Siden den gang har hun vært med i flere filmer og TV-serier, både dokumentarer og fiksjoner. Alle med dyr sentralt, bortsett fra da hun vant amerikanske «Skal vi danse» i 2015.

2016: Bindi Irwin feiret 18-årsdagen i pappas ånd

Publisert: 24.07.19 kl. 13:34