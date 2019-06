VILLE DU STEMT PÅ DENNE MANNEN: Henrik Mestad foran valgstanden «sin» på Egertorget mandag ettermiddag. Foto: Frode Hansen / VG

Henrik Mestad måtte operere begge øynene: – Det har gått innmari bra

Når Henrik Mestad (54) stiller til valgkamp i sesong 3 av «Okkupert», er det med nyfestede netthinner og kamplyst fra treningsformen han kaller «bushing».







– Det har gått innmari bra. Nå er alt på stell, men det var ganske dramatisk, fastslår Mestad til VG.

«Okkupert» sesong 3 * «Okkupert» var planlagt som NRK-serie etter idé av Jo Nesbø, men ble overtatt av TV 2 før sesong 1 (2015). Viaplay tok over fra sesong 2 (2017). * Sesong 1 hadde et budsjett på 90 millioner. Viaplay sier de påfølgende sesongene ligger «rundt samme nivå». * Sesong 3 kommer på Viaplay mot slutten av 2019. * Sesong 3 består av seks episoder à 45 min. * Henrik Mestad, Ane Dahl Torp, Eldar Skar, Mads Sjøgård Pettersen og Selome Emnetu spiller noen av hovedrollene. * Regissører er Erik Skjoldbjærg, Gunnar Vikene og Camilla Strøm Henriksen. * Serien fikk blandet mottagelse i Norge, men har fått positiv oppmerksomhet i utlandet. Den distribueres av Netflix utenfor Norden. Vis mer vg-expand-down

Under innspilling av sesong 2 fikk han synsforstyrrelser i høyre øye, noe han tidligere har snakket om i et intervju med «God kveld Norge». Siden Mestad var veldig bekymret for å forsinke produksjonen av serien, gikk han ikke til legen med det første. Da han først gjorde det, fikk han konstatert netthinneløsning.

– Det er at hele baksiden av øyet ditt, alt som er syn – netthinnen – ramler ned. Det var utrolig heavy, men det var nesten verre for Gudny Hummelvoll, sier Mestad og peker mot produsenten som står like ved.

– Hun sitter på et millionprosjekt, og etter hvert sier legen at det ikke dreier seg om dager, men om uker for å komme seg etter operasjonen.

– Syretripp inne i øyet

Hadde Mestad ventet enda lenger, kunne han ha blitt blind. Ifølge Store medisinske leksikon må netthinneløsning, om den først har oppstått, opereres «for å hindre at hele netthinnen løsner med blindhet som følge».

Så skjedde det samme på venstre øye – på innspilling av «Conspiracy of Silence».

NY: Mads Sjøgård Pettersen spiller en av utfordrerne til Mestads rollefigur i sesong 3. Foto: Frode Hansen / VG

– Den dagen vi var ferdig på opptak, så ramlet den ned. Det sier jo noe om min profesjonalitet, sier han med et smil om munnen.

– Hvordan oppdaget du det?

– Til alle lesere: Om du får rare blinkinger du ikke har hatt før, om du da rolig rusler til en øyelege, så har du god tid. Da kan de fikse det med en laser og du kan trene etter to dager. Om du ikke går til legen når du får de første blinkene, da er det bare å forberede seg på en måned med at øynene ikke virker. Da er det en syretripp inne i øyet fordi det er gass i det. Jeg ventet for lenge med begge to.

Han sitter på Egertorget der «Okkupert» er inne i sin nest siste innspillingsuke av sesong 3. Torget er for anledningen dekket med valgstander for partier flere forbipasserende ser ut til å stusse over – Samlingspartiet, Norges Fremtid og For et fritt Norge.

Trener igjen

Mestad spiller Jesper Berg som var statsminister da serien startet, og nå stiller som statsministerkandidat etter at Russland har trukket seg ut av Norge igjen.

ER MED VIDERE: Ane Dahl Torp spiller fortsatt Bente Norum, som befant seg i Russland i slutten av sesong 2. Foto: Frode Hansen / VG

– Hvordan har helsen vært i sesong 3?

– Den har vært upåklagelig!

I 2015 fortalte Mestad i et intervju med VG at småbarnslivet egnet seg dårlig i kombinasjon med hard trening, og at han så for seg å ha et treningsgap på fem år. Nå er døtrene blitt ni og seks år gamle.

– Det er ingen setning jeg har sagt noen gang som har gitt så uttelling som det der! Fortsatt referer menn til koner som har lest det og sagt jeg er Norges beste mann. Skjønner du? Mestad ler.

KJENTE FJES: Fra venstre Eldar Skar som spiller Hans martin Djupvik som var PST-sjef i de første sesongene. Selome Emnetu spiller hans kone Hilde Djupvik, som nå engasjerer seg politisk. Til høyre regissør Erik Skjoldbjærg. Foto: Frode Hansen / VG

– Men det er over! Når du får store barn er det også innmari god trening. Seksåringen min sier «Pappan min er klatrestativ». Men nå er jeg – og Jesper Berg – Jesper har jo vært en mann i krig – han hadde ikke tid til å trene, men nå begynner jeg og Jesper Berg å bli i god form igjen!

Skuespilleren forteller at han også overrasket regissør Erik Skjoldbjærg med å gjøre sitt eget stunt i en scene.

– Hva trener du?

– Jeg driver bare med bevegelser. Jeg sykler rolig opp til Maridalen. Så går jeg innover på en sti i ti-elleve minutter – fortere og fortere. Så kjenner jeg etter når jeg har lyst til å begynne å løpe, og når jeg har det velger jeg ut jeg ut en rett linje, og den må jeg følge uansett. Da må du noen ganger klatre litt, noen ganger slippe deg ned, kanskje vasse, og spurte gjennom myrer. Det er min treningsform, «bushing».

Mens den grønne Jesper Berg hadde et tydelig moralsk kompass i sesong 1, sto han bak en politisk manipulering i sesong 2 som endte fatalt.

RIVALER: Mads Sjøgård Pettersen tar selfie mens Mestad blir intervjuet i bakgrunnen. Han spiller Jesper Bergs valgkamputfordrer, Petter Bjørnstad. – Problemet er at jeg hadde stemt på ham selv, sier Pettersen og peker på Mestad. Foto: Frode Hansen / VG

– Min meget kloke søster som er dommer i Lagmannsretten og veldig analytisk, hun har så mye sympati for min rollefigur at hun nektet å tro at det var han som hadde gjort det, forteller Mestad leende.

– Det liker jeg. Men Jesper Berg har gått en lang reise. Berg har gått fra «Ingen menneskelig skal gå tapt», til «Det finnes én moral for krigstid og én for fredstid». Og i sesong tre kommer et ledd mellom den siste: «Nå er vi midt imellom».

– Er det gøy å spille ut?

– Ja! Det er dritgøy! Det er skremmende hvor jæ ... gøy det er!

