Komikere etter rasismebeskyldt innslag: – Man kan tulle med alt

Norske komikere er enige om at man kan si hva man vil som humorist i Norge, men ikke om man bør gjøre det. – Det er lov å holde kjeft, sier Trine Lise Olsen.

I spalten «Flauhetskonkurransen» på radioprogrammet «Radioresepsjonen» tirsdag leste Tore Sagen opp et notat som harselerte med både Greta Thunberg og «negre». Ifølge prosjektsjef i P13, Stig Holmer, var innslaget parodi og tydelig forklart som det i forkant og etterkant.

Flere reagerte på innlegget og hevdet det enten var eller legitimerte rasisme, blant andre NRK-kollegene Jonis Josef og Abiel Tesfai og samfunnsdebattant Nastaran Marie Kowkabi. Sagen selv understreket at han mener rasisme og fornektelse av menneskeskapte klimaendringer er det flaueste han vet, og at det var derfor han lagde innslaget – og tok initiativ til å få klippet fjernet siden det såret mange.

– Svakt håndverk

VG har kontaktet en rekke norske komikere for å høre hva de mener om innslaget, og hvordan de mener det står til med spillerommet for humor i Norge i dag.

Jonna Støme (41) synes innslaget rett og slett fungerte dårlig som vits.

– Humorteknisk var det ganske svakt. Det brukes utrolig sterke virkemidler, og det kan man tåle om punchlinen er skikkelig god. Men her er det ingen punchline, så det er svakt håndverk.

– Jeg har en datter jeg av og til kjører med venner til trening. Og om det innslaget hadde kommet på i bilen, vet jeg ikke hva jeg hadde gjort. Det hadde vært utrolig ubehagelig, fortsetter han.

Støme mener likevel takhøyden for humor er stor.

– Jeg føler at takhøyden er det samme. Du kan spøke om alt. Men folk er mer observante, så du må være flinkere rett og slett. Så når svake humorister tar for seg avanserte temaer, blir de avkledd. Det er få som får det til. Men det er ikke noe det ikke er lov å tøyse med, understreker han.

KAN SPØKE OM ALT: Jonna Støme, her avbildet med Christian Mikkelsen i 2014 i forbindelse med et Latter-jubileum. Foto: Jan Petter Lynau / VG

Han mener alle bør kunne spøke med alt:

– Det er veldig viktig for meg at uansett om du er hvit eller svart, mann eller kvinne, er ingen temaer forbudt for deg. Noen tror bare kvinner kan spøke med kvinner. Det er feil, men det er vanskeligere for meg slå et slag for feminisme.

– Er det temaer du selv unngår som komiker?

– Ja, men det er fordi jeg ikke føler meg flink nok til å håndtere dem, ikke fordi det ikke er lov, sier han.

– Ikke si alt bare fordi det er lov

Trine Lise Olsen (43) klarer ikke å se «Radioresepsjonen»-innslaget som humor, selv ikke i programmets kontekst.

– Hvis folk hele tiden må kjenne «hele innpakningen» og vite hva slags program de hører på for ikke å bli støtt, så føler jeg man har feilet. Tenk å være mørkhudet og skru på radioen midt i det der, det er ikke hyggelig, sier Olsen.

IKKE GØY: Komiker Trine Lise Olsen (43) minner om at det er «lov å holde kjeft» når man som komiker skal berøre sårbare temaer. Her fra standup-forestilling i Oslo tidligere i år. Foto: Trond Solberg / VG

– Hvordan mener du det bør være?

– Hvis Tore Sagen stadig må ut og forklare at han ikke er rasist, bør han kanskje gå litt i seg selv. Vi kan ikke si alt bare fordi det er lov. Det er viktig at vi tenker over hva vi bruker stemmen vår til når vi når ut til så mange mennesker, mener Olsen.

På spørsmål om det er noen temaer hun selv unngår i jobben som komiker, er svaret i utgangspunktet nei.

– Men hvis jeg skal snakke om et sårbart tema, så må det være så smart og bra, og på den svake sin side – hvis ikke holder jeg meg bare unna, forklarer hun.

– Det er lov å holde kjeft!

– Fint at det blir diskutert

Zahid Ali (43) har ikke hørt innslaget i sin helhet selv, men har lest det i mediene og snakket med flere om det. Sosiale medier tar innslag som dette ut av proporsjoner, mener komikeren.

– Det er litt som at folk ville drepe Salman Rushdie for «Sataniske vers» på åttitallet – uten å ha lest boken, sier Ali.

Noe lignende skjedde Stovner-revyen tidligere i år, som han satte opp sammen med komikerkollega Shabana Reman. De gikk i debatter med folk som ikke hadde sett forestillingen, men som anklaget den for å være rasistisk.

KRITIKK GJØR BRA: Komiker Zahid Ali ser en tendens til at komikere står i mer hardt vær uten å la seg knekke nå enn før. Bildet er tatt under prøver på Latter i Oslo før Ali skulle ha standupshowet «Fremmedfrukt» i 2016. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

– Man kan tulle med alt, så lenge det er morsomt nok. Basert på det jeg har hørt om dette innslaget, høres det ut som en komiker som har gapt litt for høyt. Det er ganske vanlig, vi gjør det jo hele tiden – inkludert meg selv. Så får jeg kritikk og blir bedre, sier han.

Ali legger til at han uansett har all respekt for dem som føler seg krenket.

– Alt i alt er det fint at ting som dette blir diskutert hvis noen føler seg krenket. Det er viktig at de får det samme talerøret.

– Men jeg ser at komikere også tør mer nå enn før, selv om de må stå i hardt vær. Før ga folk seg når de møtte kritikk, nå er de mer sta og eksperimenterer videre, sier han – og legger til:

– Kanskje Radioresepsjonen trenger en mørk person i programmet, for å balansere litt. Jeg er ledig og jevngammel.

Sørås: «Flaut»

Dag Sørås (41) er kjent for ikke å være varsom med tilskuerne sine. Han sier han vanligvis ikke hører på «Radioresepsjonen», men at han fikk med seg innslaget.

– Jeg synes det var flaut. Og det var vel hele poenget. Tore Sagen vant den interne flauhetskonkurransen. Men når SVs Marian Hussein går ut på Twitter og etterlyser «rehabiliteringstiltak for disse hvite guttene i humoravdelingen», så vinner hun den eksterne flauhetskonkurransen, skriver han i en e-post til VG.

FORUROLIGENDE: Dag Sørås er usikker på om norsk humor blir påvirket av reaksjonene på episoder som denne. Her er han avbildet i forbindelse med et VG-intervju i 2017. Foto: Tore Kristiansen / VG

På spørsmål om episoder som denne og «Jødesvin»-sketsjen til Satiriks påvirker rommet for humor i dag, svarer han:

– Jeg er litt usikker på akkurat dette, og vi har jo en tendens til å importere kulturelle trender fra USA, hvor såkalt «cancel culture» er hett debattert. Rasismeanklagene mot Stovnerrevyen er jo ett eksempel på en potensielt foruroligende trend, men jeg er avventende. Hovedproblemet er den klikkbaserte mediemodellen, som oppfordrer til småhysteriske følelsesutbrudd og dårlig funderte påstander om rasisme.

– Hvordan mener du det burde være?

– Jeg mener folk burde google ord som «intensjon» og «kontekst». Og kanskje også «humor». Jeg synes personlig ikke at «Jødesvin»-sketsjen var særlig morsom, men jeg ser jo at det var morsomt ment.

Selv avviser Sørås at det er noen temaer han unngår.

– Jeg har helt frie tøyler til å snakke om nøyaktig hva jeg vil. Det er fordelen med ikke å ha en sjef.

* VG har vært i kontakt med Tore Sagen, som ikke ønsker å kommentere saken.

