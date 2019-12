DRAMA: Georgie Parker og Emily Symons i den nyeste sesongen av TV-såpen «Home and Away» Foto: TV2

«Home and Away» flyttes fra TV 2 – fansen raser

Etter 25 år på lineær TV, flyttes såpeserien til strømmetjenesten Sumo.

I et Facebook-innlegg kunne TV-selskapet fortelle at serien fra nyttår blir flyttet fra TV2 til TV2 Sumo.

Tilhengere av serien hadde sterke reaksjoner på annonseringen.

En kvinne skriver «Utrolig trist for oss som har fulgt serien fra den startet for mange, mange år siden. Det er ikke alle av oss som har anledning til å «henge seg på» alle betalkanalene.»

Også på Instagram har seere reagert:

«Skikkelig dårlig gjort», kommenterer en seer på Instagram. «Det blir trist for min mamma på 80 år som ikke har gått glipp av en eneste serie. Fy skam dere i TV 2», skriver en annen.

Flere skriver også at de vil slutte å se på kanalen, mens andre skriver at de er glade for at de har Sumo.

Jan-Petter Dahl er PR og mediesjef i TV 2. Han begrunner flyttingen med seertall, som har hatt en rolig nedgang.

– Bakgrunnen her er veldig naturlig. Vi har sett at serien ikke fungerer like godt på lineær-TV som den har gjort tidligere, forteller Dahl.

– Akkurat nå er det i overkant av 120 000 som ser serien hver dag. Serien går veldig bra på Sumo. Det er bare 50 000 av de 100 som ser den lineært, sier Dahl.

I 2016 møtte norske «Hotel Cæsar» samme skjebne, og ble flyttet til strømmetjenesten. Et år senere stengte hotelldørene for alltid. Dahl understreker at situasjonen er annerledes rundt «Home and Away».

– Det er en forskjell her, «Home and Away» er en innkjøpt serie. Vi har ingen planer om å avslutte det innkjøpet, sier Dahl

Han har forståelse for at overgangen kan være utfordrende for enkelte.

– Vi har respekt for dem som er lei seg, men vi tror at serien kommer til å leve godt på Sumo. Vi ser stadig flere eldre brukere av plattformen, og vil selvfølgelig hjelpe de som har vansker med tjenesten, forteller Dahl.

Serien startet på den australske kanalen «Seven» i 1988, og har holdt seg kontinuerlig på skjermen siden den tid. I 1995 ble såpeserien plukket opp av TV3, som viste den i et år før den ble overtatt av TV 2.

Såpen har klargjort store navn til kjendislivet, deriblant Heath Ledger («The Dark Knight», «Brokeback Mountain»), Naomi Watts («Birdman», «The Ring»), Chris Hemsworth («Thor: Ragnarok», «Avengers: Endgame») og Isla Fisher («Arrested Development», «Confessions of a Shopaholic»).

