SENTRALE ROLLER: Kristofer Hivju som Tormund Giantsbane og Gwendoline Christie som Brienne of Tarth, her i sesong syv av den populære serien. Foto: HELEN SLOAN / HBO

Kristofer «Tormund» Hivju om episode 4: – Mener hun valgte feil

Også fansen uttrykker sin fortvilelse på Twitter.

Nå nettopp







Advarsel: Denne artikkelen inneholder spoilere om «Game of Thrones». Ikke les videre hvis du ikke vil vite hva som skjer i episode fire.

Kun to episoder gjenstår av den ikoniske serien etter at den fjerde ble sluppet natt til mandag. Norske Kristofer Hivju (40), som spiller Tormund Giantsbane, er fortsatt med, selv om en rekke sentrale skikkelser har måttet bøte med livet så langt i sesongen.

«Game of Thrones» sesong 8 episode 4: Indre drama før ny dødsbonanza

I den 78 minutter lange episoden er det ikke bare voldsomme kamper, men også hete scener. Ikke minst endte Brienne (spilt av Gwendoline Christie (40)) og Jamie (danske Nikolaj Coster-Waldau (48)) endte i seng sammen etter flere sesonger med åpenbar gjensidig tiltrekning.

Det falt mange seere tungt for brystet.

«Jeg heier fortsatt på deg, Tormund», skriver en fan på Twitter.

«Tormund som gråter over Brienne of Tarth, er det mykeste øyeblikket i hele «Game of Thrones», skriver en annen.

Reaksjonene er i det hele tatt mange. «Tormund, min myke kjempe», skriver en kvinne som hevder å ha fått hjertet knust over episoden.

(Artikkelen fortsetter under posten)

Det har nemlig vært tydelig at Tormund er inderlig forelsket i Brienne. Han var sønderknust etter at Jamie rappet henne fra ham.

– Hvis jeg snakker på Tormunds vegne, mener jeg hun valgte feil, sier Hivju i et telefonintervju med amerikanske Huffington Post.

– Det var grusomt, grusomt. Stakkars fyr, sier den norske stjernen når han skal beskrive Tormunds følelser.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

HETT: Brienne (spilt av Gwendoline Christie) og Jamie (danske Nikolaj Coster-Waldau) hadde sex på TV mandag. Foto: HELEN SLOAN / HBO

GUIDE: Gjør dette for å unngå Game of Thrones-avsløringer

Brienne blir mot slutten av episoden forlatt av Jaime, som går tilbake til Cersei (verstingrolle, spilt av Lena Headey (45)), sin søster og tidigere elskerinne.

Tormund ville aldri ha sviktet Brienne, sier Hivju ifølge avisen.

Nikolaj Coster – Waldau om økonomien etter «GoT»: – Dødsfett å bli gjeldfri

Huffington Post påpeker Tormunds mange humoristiske innslag i den ellers så dramatiske serien., og Hivju innrømmer selv at han moret seg da han øvde på spesielle replikker.

VG har ikke lykkes i å få en kommentar fra Hivju etter episoden.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

VENNER: Kristofer Hivju i rollen som Tormund sammen med TV-kompisen Jon Snow, spilt av Kit Harrington, i mandagens episode. Foto: HELEN SLOAN / HBO

GUIDE: Derfor ser Game of Thrones så elendig ut

Ifølge Fox News kostet det 750 millioner kroner å spille inn hele siste sesong, noe som tilsvarer 125 millioner kroner per episode. Hollywood Reporter anslår at serien med sine totalt åtte sesonger har en samlet verdi på 8,6 milliarder kroner.

Kristofer Hivju om hemmelighetene bak «Game of Thrones»-rollen:– Det har vært veldig krevende fysisk

«Game of Thrones» kan skilte med 38 Emmy-priser og 132 nominasjoner – og er HBOs desidert største suksess til nå.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Helt ekte farge på skjegget: Kristofer Hivju jukser ikke

Flere titalls millioner mennesker følger fantasy-serien basert på George R. R Martins bøker. Men selv ikke forfatteren vet hvordan serien ender.

Det gjenstår altså kun to episoder av «Game of Thrones», som første gang gikk på lufta i 2011. Den aller siste episoden slippes natt til 20. mai.

Hemmeligheter og overvåkning: Bli med inn på «Game of Thrones»-settet

VGTV var til stede på festpremieren til «Game of Thrones» i Oslo for tre uker siden. Der var Kristofer Hivju. Se hele sendingen under:

Publisert: 07.05.19 kl. 14:35