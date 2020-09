DANSEKLAR: Siri Kristiansen skal svinge seg i «Skal vi danse» i høst. Foto: Espen Solli, TV 2

Siri Kristiansen dansedebuterer i egen brudekjole

Siri Kristiansen(41) ber ektemannen om unnskyldning for at hun danser brudevalsen med en annen mann.

Kristiansen er en av deltagerne i høstens «Skal vi danse», og lørdag går startskuddet for de håpefulle.

Kjendisene får hvert år boltre seg i alt fra flotte til elleville kostymer, men i sin aller første dans velger Siri Kristiansen å hente habitt fra eget klesskap.

Radio- og TV-profilen skal nemlig svinge seg i kjolen hun bar på bryllupsfesten for fem uker siden – noen uker etter at hun og mangeårig samboer Espen Bjurstedt (50) ga hverandre sitt ja under «en formell underskriving av papirer».

– Unnskyld

Det røper hun selv på Instagram, under et bilde fra den store dagen.

«Brukte 7 år på å få ham som kjæreste. 13 år på å få ham som ektemann. 13 år og 6 uker på å danse brudevals. Kjolen er med videre, men mannen er byttet ut for anledningen. Han må se det på TV ..., skriver Kristiansen på Instagram, samtidig som hun sier unnskyld til ektemannen og takk til danseinstruktør Tarjei Svalastog (22).

Kristiansen har det svært hektisk med dansetrening dagen før dagen, men bekrefter på SMS til VG at det er brudevals som står på programmet når hun nå skal i ilden.

– Jeg turte aldri danse i mitt eget bryllup, så jeg føler jeg får en ny sjanse nå, sier hun og legger til:

– Jeg skal tenke på Espen gjennom hele dansen.

Kristiansen er fornøyd med at hun allerede nå får brukt kjolen sin på nytt.

– Kanskje er jeg den første i historien som faktisk bruker brudekjolen igjen. Selv om alle tenker at de skal det, så blir den gjerne hengende i skapet, mener hun.

Skal se på TV

Ektemannen ler når VG ringer og spør om kommentar til hvordan det blir å se kona danse i den spesielle kjolen med en annen mann.

– Det blir bare gøy. Jeg gleder meg, sier en leende Espen Bjurstedt.

Selv skal han sitte hjemme med parets to barn på åtte og ti år og følge med foran skjermen. Coronapandemien setter stopper for fullsatte publikumstribuner.

– Jeg tror Siri kommer til å klare seg bra. Men spennende blir det, innrømmer ektemannen.

Danseinstruktør Svalastog har postet bilde av seg og en konsentreert Kristiansen på dansetrening (artikkelen fortsetter under):

Da VG møtte Kristiansen etter kunngjøringen av dansedeltagelsen, la hun ikke skjul på drømmen om å være prinsesse for en dag.

– Jeg har aldri hatt følelsen av å være prinsessen i rommet. Muligheten til å bli slengt bortover gulvet i fin kjole ... Om jeg klarer det på den måten jeg ser det for meg i hodet mitt, er det en følelse jeg aldri har hatt. Det må være helt euforisk, forklarte hun.

ALLE: Marte Bratberg (foran f.v.), Fred Buljo, Agnete Husebye, Birgit Skarstein, Synnøve Skarbø og Nate Kahungu. Bak fra v.: Øystein Lihaug Solberg, Michael Andreassen, Kristin Gjelsvik, Thomas Alsgaard, Andreas Wahl og Siri Kristiansen. Fotomontasje: Fredrik Arff, tv 2

Publisert: 04.09.20 kl. 17:59

