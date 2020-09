TO MOT ALLE: Jon Almaas og Henriette Steenstrup er passe slemme programledere i et passe underholdende spørreprogram. Foto: TVNORGE

TV-anmeldelse «Alle mot Alle»: Hjernetrim for litt eldre

Endelig kan vi få avklart hvem som er Norges smarteste kjendis i aldersgruppen 36+.

Alle mot alle

Norsk underholdningsprogram

Med: Hans Olav Lahlum, Karoline Dyhre Breivang, Christian Borch, Siri Kristiansen, Janne Formoe, Tom Stiansen, Wasim Zahid, Astrid Nylander Almaas, Sigurd Sollien, Bjørn-Henning Ødegaard, Fridtjof Nilsen, Hanne Kristin Rohde, Hallgeir Kvadsheim og Sunniva Rose.

Programledere: Henriette Steenstrup og Jon Almaas

Premiere mandag 31. august på TVNorge og Dplay.

Sendes fire ganger i uken på TVNorge

Alle ukentlige episoder tilgjengelig på Dplay

Det er egentlig bare to grunner til å se på quiz. Enten at folk er usigelige smarte. Eller at de er usigelig ikke-smarte.

Begge deler er enda bedre når deltagerne har et noe overfølsomt, men godt aktivert konkurranseinstinkt. Det har selvsagt de fleste kjendiser og underholdningspersonligheter, noe disse fire første episodene av TVNorges forsøk på å gjøre tilfeldig allmennkunnskap til underholdning nok en gang beviser.

Her bruker man det beste fra ulike lignende show: Mørkt studio med spotlighter som i «Vil du bli millionær?». Storbandmusikk som i «Kvitt eller Dobbelt». Jon Almaas som i «Nytt på Nytt». Sammen med Henriette Steenstrup anfører han en tirade av bisarre spørsmål utledet av vanvittige kategorier som «Spørsmål under Morgenbladetquizens verdighet», «Når frisøren tar frem nakkespeilet og forventer feedback» og «Det har liksom aldri vært noe ubehagelig med Einar Lunde».

Mye morsommere enn Trivial Pursuit, altså.

To lag à to kjendiser konkurrerer i hvert program, i innledende alle mot alle-runder (derav programtittelen). Lagene er satt sammen av alt fra folk med høy utdanning til folk med høy kjentfaktor. Samtlige har overraskende høy alder. Snittalderen på deltagerne er langt over 30, og det er ikke fordi Christian Borch (76) er eldste deltager. Var ingen unge kjendiser ledige?

Disse skal svare på spørsmål som er konstruert etter en strålende skriveteknisk assosiasjonsmetode som blant annet fører til «Hva heter han fjerde i de nye Gitarkameratene?» «Hva er promillegrensen på sykkel i Norge?» «Hvor mange er egentlig en skokk?». En blanding av relative lurespørsmål og utvidet forståelse av allmennkompetanse.

Det fungerer faktisk best når lagene ikke har peiling i det hele tatt, og er så lite selvhøytidelige at de bare tipper noe tull. De som legger for mye prestisje i korrekt svar er ikke alltid like sjarmerende.

Programlederne Steenstrup og Almaas er akkurat passe velbalansert onde og latterliggjørende i svarinnsanking og fasitlevering. Steenstrup klarer å lese de godt konstruerte og tidvis helt håpløse spørsmålene med akkurat passe skremmende innlevelse. De som har savnet å høre Jon Almaas si «Nytt på Nytt»-ordene «vi har et vinnerlag», og se ham med blyant med viskelærtupp mens han er frekk poengteller, vil juble.

Hele familien skal i utgangspunktet kunne se dette daglige showet, selv om spørsmålene er noe gammelmodige. Programlederne selger for øvrig inn «Alle mot alle» som at man skal kåre de skarpeste hodene i norsk offentlighet.

Med tanke på at den honnøren innebærer å kunne hele teksten til Postmann Pat-sangen, skal det i alle fall ikke stå på utfordringene.

Anmelderen har sett de fire første programmene.

