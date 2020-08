INGEN SPØK Å VÆRE RIK : Tamsin Grieg (til venstre) og Harriet Walter i «Belgravia». Foto: Carnival / NRK

TV-anmeldelse «Belgravia»: Oppkomlinger og arv

Hva skal engelskmennene leve av etter Brexit? Fortiden, såklart!

Oppdatert nå nettopp

«Belgravia»

Britisk kostyme-/periodedrama i seks deler, premiere 23. august på NRK TV kl 06.00 og NRK 1 søndag kl. 21.15

Manus: James Fellowes, basert på hans roman

Regi: John Alexander

Med: Tamsin Greig, Harriet Walter, Philip Glenister, Alice Eve, Paul Ritter, Ella Purnell, Jack Bardoe, Tom Wilkinson

Det skal han ha, Julian Fellowes: Den første episoden av «Downton Abbey»-oppfølgeren hans, «Belgravia», er ytterst handlingsmettet.

Det er rent så man kvier seg for å skrive noe særlig mer enn som så, i frykt for å tråkke på samtidens ømmeste tå: Den som verker når noen kommer i skade for å «spoile» noe.

Fortellingen starter på et ball i Brussel i 1815, som går i oppløsning idet flere av de mannlige gjestene får beskjed om å komme seg av gårde til slaget ved Waterloo. To av de som rammes, er de unge elskende Sophia (Emily Reid) og Edmund Belasis (Jeremy Neumark Jones).

UNGE ELKSENDE: Emily Reid og Jeremy Neumark Jones i «Belgravia». Foto: Carnival / NRK

Sophia er datter av oppkomlinger – forretningsmannen James Trenchard (Glenister), som senere skal være med å bygge bydelen i London som serien er oppkalt etter, og hans kone Anne (Greig).

James er en fyr som gjerne vil være medlem i absolutt alle klubber som ikke vil ha sånne som ham som medlem, og ser gjerne at Sophie gifter seg oppover i det sinnrike klassesystemet, rett inn i sosieteten. Anne er mer forknytt og forsiktig. Ingen skandaler, please, vi er briter.

Edmund er den eneste sønnen til Caroline, grevinnen av Brockenhurst (Walter) og Peregrine, greven (Wilkinson, i en liten rolle). Gutten er med andre ord god som det pureste gull – alt for hot shit for en nyrik og vulgær forretningsmanns datter.

«DET ER SÅ VANSKELIG Å FÅ GOD HJELP NÅ OM DAGEN»: Tamsin Greig (til venstre) får en hjelpende hånd av Saskia Reeves i «Belgravia». Foto: Colin Hutton / Carnival / NRK

Så skjer det noe. Rettere sagt: Det skjer en hel del, og alt er dramatisk. Fra og med andre episode foretar serien et kraftig hopp i tid. Vi møter mange av – men ikke alle – karakterene igjen i Belgravia hele 26 år senere. Og nå tør jeg jammen ikke si mer.

Vi kommer raskt inn til selve kjernen i forfatteren og serieskaperen Julian Fellowes altoppslukende interesse: Aristokrati, aristokrati, aristokrati. Etterfølgere, etterfølgere, etterfølgere. Arv, arv, arv! «Downton Abbey»-tilhengere vil kjenne seg igjen umiddelbart.

OPPKOMPLING: Philip Glenister i «Belgravia». Foto: Colin Hutton / Carnival / NRK

Det handler om klassesamfunnets både skrevne og uskrevne «hit, men ikke lenger»-regler, skuffende avkom (folk blir gjerne late av å være så rike, vet du) og ambisiøse outsidere. Om intriger og utroskap i tjenerskapet.

Det handler fremfor alt om barnløshet og det forferdelige problemet: Hvem skal skal arve formuen og de flotte titlene våre? (Hva med å testamentere pengene til de fattige barna? Ikke?).

Fellowes utstyrer de der nede – kjøkkenpersonalet, påklederskene – med et minimum av personlighet, intelligens og egne drømmer. Men det er ingen tvil om hvor sympatiene hans egentlig ligger: De er trygt plassert hos herskapet der oppe, hvis koder, kjoler, skikker og bruker han simpelthen avguder. Åh, som han ønsker seg tilbake dit.

ÅH, SOM HAN LENGTER TILBAKE: Julian Fellowes, forfatteren bak «Downton Abbey» og «Belgravia». Foto: Kevin Day / Gyldendal

Seere med begrenset tid og sympati for de rikes luksusproblemer, vil slite. Men det er ingen tvil om at Fellowes er i stand til å konstruere en smidig såpeopera.

«Belgravia» er unektelig underholdene. Folk som, likt dens forfatter, svermer for den svunne verdenen den handler om, vil ikke bli skuffet. Men en snakkis på linje med «Downton Abbey» blir «Belgravia» neppe.

Anmelderen har sett hele serien

Publisert: 23.08.20 kl. 22:22 Oppdatert: 24.08.20 kl. 17:21

Les også

Fra andre aviser